22.15 B92

Večera

Bivši profesor istorije i njegova supruga Kler nađu se u otmenom restoranu na večeri s njegovim starijim bratom, istaknutim političarem, i njegovom suprugom Babet, na kojoj će razgovarati šta će i kako povodom zločina koji su počinili njihovi sinovi tinejdžeri. Nasilni čin dvojice dečaka snimila je nadzorna kamera i prikazan je na TV-u, ali, zasad, još ih nisu identifikovali. Roditelji moraju da odluče šta da učine. Uloge: Majkl Černus, Tejlor Almonte, Stiv Kugan.

21.00 RTS1

Egzodus: Bogovi i kraljevi

Priča o Mojsiju koji ustaje protiv egipatskog faraona Ramzesa i predvodi 400.000 robova tokom bekstva iz Egipta u vreme smrtonosnih epidemija. Mojsije se bori rame uz rame sa Ramzesom, braneći Egipat kojim vlada njihov otac Seti. Mojsije spasava Ramzesu život, ali ovaj počinje da se plaši da će njegov brat jednoga dana postati kralj zato što se uklapa u proročanstvo jednog od najpouzdanijih spiritista. Malo posle Setijeve smrti, Mojsije bude prognan. On postaje vođa Jevreja i diže pobunu protiv Egipta, uz božju pomoć. Uloge: Kristijan Bejl, Džoel Egerton, Ben Kingsli, Sigurni Viver, Džon Torturo

00.00 Prva

Napravili su nas takvima

Abigejl je razvedena majka dvoje dece koja se bori da uravnoteži svoju disfunkcionalnu porodicu dok pokušava da pronađe novu ljubav. Njen otac Judžin pati od degenerativne bolesti koju on i njegova supruga Barbara odbijaju da prihvate, a njen brat Nejtan je decenijama bio otuđen od porodice, pa Abigejl pokušava da popravi svoju zapletenu porodicu pre nego što bude prekasno. Uloge: Dastin Hofman, Dajana Agron, Helberg Sajmon, Lea Mišel.