Mnogi veruju da se bivšim partnerima nikada ne treba vraćati, ali stručnjaci ističu da ljubavne veze nisu uvek tako jednostavne. Neke ljubavi završavaju zbog pogrešnog trenutka, životnih okolnosti ili loše komunikacije, a ne zato što su emocije nestale.

Upravo zato postoje situacije u kojima obnavljanje veze može biti dobra odluka — ali samo ako su ispunjeni određeni uslovi.

Vreme je prošlo i emocije su se smirile

Jedan od najvažnijih znakova da bi pomirenje moglo uspeti jeste dovoljno vremena provedenog odvojeno.

Psiholozi upozoravaju da povratak odmah nakon raskida često vodi ponavljanju istih problema, jer emocije još nisu stabilne. Međutim, kada prođe dovoljno vremena:

ljudi racionalnije sagledavaju odnos

lakše prepoznaju sopstvene greške

razgovori postaju mirniji i zreliji

Ako bivši partneri mogu da komuniciraju bez besa, optuživanja i stalnog vraćanja na stare svađe, to može biti znak da je odnos dobio novu šansu za zdraviji početak.

Oboje ste radili na sebi

Samo vreme nije dovoljno ako se ništa nije promenilo.

Stručnjaci naglašavaju da pomirenje ima smisla tek kada su obe osobe:

preuzele odgovornost za svoje greške

promenile loše obrasce ponašanja

emocionalno sazrele

Kada se ljudi vraćaju jedno drugom samo iz usamljenosti ili nostalgije, stari problemi se uglavnom brzo vrate. Međutim, ako su tokom razdvojenosti zaista radili na sebi, odnos može izgledati potpuno drugačije nego ranije.

Veza nije bila toksična

Veoma je važno razlikovati vezu koja je završena zbog okolnosti od odnosa koji je bio štetan i pun manipulacije.

Stručnjaci upozoravaju da povratak partneru koji je:

lagao

varao

ponižavao

kontrolisao

najčešće vodi novim razočaranjima.

Sa druge strane, postoje veze koje su se završile zbog:

udaljenosti

stresa

različitih životnih faza

lošeg tajminga

Ako su se okolnosti promenile i danas postoji zdravija osnova za odnos, druga šansa ponekad zaista može uspeti.

Da li bivši partner zaslužuje novu šansu?

Psiholozi savetuju da pre odluke o pomirenju iskreno odgovorite sebi na nekoliko pitanja:

Da li se nešto zaista promenilo?

Da li postoji međusobno poštovanje?

Da li biste ponovo ušli u isti odnos iz pravih razloga?

Kada iza raskida nisu stajali izdaja i loše ponašanje, već problemi koji se mogu prevazići, povratak bivšem partneru ne mora nužno biti korak unazad.

Ponekad upravo druga šansa postane početak mnogo zdravijeg i stabilnijeg odnosa.