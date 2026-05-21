19.00 RTS2

Spasovdanska litija

U sklopu obeležavanja Vaznesenja gospodnjeg, u Beogradu se održava tradicionalna Spasovdanska litija. Na čelu litije koju i ove godine Radio-televizija Srbije direktno prenosi, uz patrijarha srpskog Porfirija, biće i najveća svetinja Svete Gore i jedna od najznačajnijih relikvija pravoslavnih vernika - Čudesni pojas Presvete Bogorodice. Pojas koji je kako se veruje Bogorodica lično plela od kamilje dlake čuva se u manastiru Vatoped a povodom Spasovdana u Srbiju je ponovo stigao nakon oko 650 godina. Stručni konsultanti tokom prenosa su profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu protojerej stavrofor Vladimir Vukašinović i profesor istorije crkve na Pravoslavnom bogoslovoskom fakultetu Vasilije Ostroški u Istočnom Sarajevu Mirko Sajlović. Komentator i urednik prenosa Biljana Radulović.

22.00 RTS1

Crna Gora i Srbija, razdvojena familija - 20 godina od referenduma

Referendum o državno-pravnom statusu Crne Gore održan je 21. maja 2006. godine. Za nezavisnost je glasalo 55,5 %, a protiv 44,5 % građana Crne Gore koji su izašli na glasanje. U odnosu na ukupan broj upisanih birača za nezavisnost je bilo 47,5 % građana. Kako je Crna Gora 2006. godine postala nezavisna, ako je na referendumu 1992. za zajedničku državu glasalo 95 % građana Crne Gore. Zašto je 1997. godine došlo do raskola između Momira Bulatovića i Mila Đukanovića? Kakvi su bili odnosi između vlasti u Srbiji i Crnoj Gori posle 5. oktobra 2000. godine i zašto Državna zajednica Srbije i Crne Gore nije opstala? Kakav je bio pravni okvir za referendum i ko je mogao da glasa? Zašto su odbijeni svi prigovori na regularnost glasanja? Kakvi su bili odnosi Beograda i Podgorice posle referenduma i zašto je Vlada Crne Gore 2008. godine priznala tzv. republiku Kosovo? Zašto je Skupština Crne Gore 2018. godine poništila odluke Podgoričke skupštine iz 1918. godine? Da li su litije uticale na promenu vlasti u Crnoj Gori? Zašto srpski jezik nije službeni, iako prema popisu, njime govori najviše građana Crne Gore? Kakvi su danas odnosi Srbije i Crne Gore? Na ova i druga pitanja odgovaraju politički analitičari, novinari i istoričari iz Beograda i Podgorice.

00.15 Prva

Majčinski instinkt

Alis i Selin žive tradicionalnim načinom života s uspešnim muževima i sinovima istog uzrasta. Savršeni životni sklad iznenada je narušen nakon tragične nesreće. Pratimo Alis i Selin dok njihove porodične veze postepeno potkopavaju osećaji krivice i paranoja, od kojih se razvijaju sumnje koje otkrivaju mračnu stranu majčinske ljubavi. Uloge: Džesika Čejsten, En HAtavej, Džoš Čarls.

22.15 B92

Pogled sa neba

Pukovnica Ketrin Pauel vodi tajnu misiju hvatanja terorističke grupe koja živi u sigurnoj kući u Najrobiju, u Keniji. Kad Pauelova sazna da teroristička grupa planira da sprovede samoubilački napad, njena misija je sada njihovo ubistvo. Stiv Vots pronalazi sigurnu kuću i pripremi sve za njeno uništenje, ali tada shvati da se devetogodišnja devojčica nalazi u njoj. Pukovnica Pauel sada mora da donese važnu odluku. Da li će uništiti kuću, teroriste i devetogodišnju devojčicu u njoj, ili ne? Uloge: Gevin Hud, Helen Miren, Alan Riman.