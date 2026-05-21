Nenad S. (51) pronađen mrtav u ataru sela Goli Rid nakon što je s Milošem pošao da seku badnjake, ne sluteći da ga u šumarku s puškom vreba Tomislav!

Tomislav P. (77) iz Novog Sela kod Lebana uhapšen je pod sumnjom da je ubio poznanika Nenada S iz jednog obližnjeg sela K. Lisice na ruke stavljene su i Tomislavovom unuku Milošu P. (23), koji se sumnjiči na podstrekavanje!

Ubistvo se dogodilo 26. decembra te 2022 godine. u šumi blizu lebanskog sela Goli Rid kada je i pronađeno beživotno telo Nenada, inače oca troje dece.

Samo dan kasnije, u utorak, deda i unuk su uhapšeni. Ispostavilo se da je motiv ubistva unukova ljubomora, odnosno da se Miloš zagledao u Nenadovu ženu, pa je njegovom eliminacijom želeo da sebi oslobodi put do njenog srca!

- Nakon hapšenja Tomislav je izjavio da ga je na ubistvo podstrekavao unuk, koji mu je govorio da mu Nenad preti i da je pitanje dana kada će ga ubiti – objašnjavao je tad izvor Alo! blizak istrazi.

Telo našao meštanin

Nakon zločina deda i unuk vratili su se kući i ponašali se kao da se ništa nije dogodilo. Međutim, pošto se Nenad nije vratio kući, njegova supruga se uznemirila.

- Telo je na kraju pronašao jedan meštanin i o tome obavestio policiju. Ubrzo se sve razotkrilo i čim je svanulo deda i unuk su uhapšeni - rekli su meštani sela.

Prema navodima meštana ovog sela, navodno je Miloš sve unapred osmislio. Po selu se pričalo da se Miloš zagledao u Nenadovu ženu i da je stalno obletao oko nje. Ujedno se družio s Nenadom, koji je bio veliki domaćin i pre svega dobar čovek.

- Navodno, kako bi došao do Nenadove žene, Miloš se dedi žalio da ga je Nenad bez razloga uzeo na zub i da hoće da ga ubije. To je trajalo danima, a svaki put je Miloš dodavao još neki izmišljeni detalj. Dedi je rekao i da je napadnut i pretučen – kazali su tada meštani sela.

Oni navode da su kobnog dana videli kako Miloš odvozi dedu, koji je sa sobom poneo lovačku pušku.

- Nakon nekog vremena Miloš se sam vratio, te se vrzmao po dvorištu. Nešto kasnije u posetu mu je došao Nenad. Malo su posedeli, a onda sa sekirama na ramenima krenuli ka šumi. Rekli su da idu da naseku badnjake koje će potom prodavati - priča sagovornik.

Miloš i Nenad uputili su se u šumu iznad sela na lokaciju Goli Rid. Šta se gore događalo, zasad nije poznato, ali se pretpostavlja da su se njih dvojica razdvojili i da i je Miloš Nenada uputio ka šumarku u kojem ga je naoružan čekao Tomislav!

- Kada mu se Nenad dovoljno približio i dok je sekao badnjak, Tomislav koji je iskusni lovac i koga još uvek dobro služi vid povukao je oroz i ubio Nenada. Metak ga je pogodio u leđa - rekli su meštani sela.