00.15 RTS1

Pikadili Džim

Tridesete godine dvadesetog veka. Sestre Evgenija Kroker i Nesta Pet izuzetno su bogate i podjednako takmičarski nastrojene, s tim što se međusobno ne podnose. U najnovijem pokušaju da jedna nadmaši drugu, Nesta nastoji da uda svoju rođaku En Čester, pesnikinju koja je postala autorka kriminalističkih romana, za lorda Reginalda Visbiča, kako bi u porodici imala plemićku titulu. Međutim, taj plan je protiv Eninih želja, jer ona ne voli uštogljenog lorda. U međuvremenu, Evgenija, koja sada živi u Londonu, pokušava da kupi plemićku titulu. Njene ambicije, kao i mnoge ranije, uvek pokvari glas koji prati njenog pastorka, Džejmsa Krokera — poznatijeg kao "Pikadili Džim", po naslovnoj kolumni koju je nekada pisao u novinama. Džim ima reputaciju ženskaroša, kavgadžije, kockara i pijanice... Uloge: Sem Rokvel, Frensis O'Konor, Tom Vilkinson

22.15 B92

Cinkaroš

Bivšem specijalcu Pitu Koslovu svet se okrene naopako kada završi u zatvoru spašavajući svoju ženu. Dobije priliku za privremeno otpuštanje iz zatvora uz uslov da postane doušnik FBI- a, infiltrirajući se u krugove najmoćnijeg trgovca drogom u Njujorku. Nakon što isporuka droge u kojoj učestvuje krene po zlu, suočava se s najtežim zadatkom u svom životu – mora se infiltrirati u najozloglašeniji zatvor. Jedna prilika i tri sekunde da izvuče živu glavu. Hoće li biti dovoljne? Uloge: Ana De Armas, Rosamund Pajk, Klajv Oven, Džoel Kinaman.

00.00 Prva

Zagoreo

Šef kuhinje Adam Džouns je imao sve, a sve je i izgubio. Rok-zvezda s dve Mišlenove zvezdice, lošim navikama i reputacijom bivšeg lošeg momka pariske ugostiteljske scene svaki put bi učinio sve - drugačije. Jedino do čega mu je stalo jeste uzbuđenje stvaranja eksplozije ukusa. Međutim, da bi dobio svoju kuhinju i onu treću zvezdicu koju Mišlen dodeljuje, a njemu neprestano izmiče, moraće da pridobije na svoju stranu one najbolje, uključujući prelepu Helen. Uloge: Bredli Kuper, Sijena Miler.