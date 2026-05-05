Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas u Beogradu sa predstavnicima Misije Međunarodnog monetarnog fonda, saopštila je Služba za saradnju s medijima predsednika Republike.
Sastanak će biti održan u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike s početkom u 10 časova. Predsednik će potom večeras govoriti o važnim temama na Informer televiziji, ovo je termin gostovanja.
Misija Međunarodnog monetarnog fonda boraviće u Beogradu do 5. maja.
Prvo i drugo razmatranje sprovođenja dogovorenog ekonomskog programa okončani su u junu i decembru 2025. odlukama Odbora izvršnih direktora Međunarodnog monetarnog fonda o njihovom uspešnom završetku.
Instrument za koordinaciju politike je savetodavnog karaktera i ne predviđa korišćenje finansijskih sredstava.
Odobrava se zemljama koje su posvećene reformama i koje sprovode snažnu i kredibilnu ekonomsku politiku.
