Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas u Beogradu sa predstavnicima Misije Međunarodnog monetarnog fonda, saopštila je Služba za saradnju s medijima predsednika Republike.

Sastanak će biti održan u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike s početkom u 10 časova. Predsednik će potom večeras govoriti o važnim temama na Informer televiziji, ovo je termin gostovanja.

Misija Međunarodnog monetarnog fonda boraviće u Beogradu do 5. maja.

Prvo i drugo razmatranje sprovođenja dogovorenog ekonomskog programa okončani su u junu i decembru 2025. odlukama Odbora izvršnih direktora Međunarodnog monetarnog fonda o njihovom uspešnom završetku.

Instrument za koordinaciju politike je savetodavnog karaktera i ne predviđa korišćenje finansijskih sredstava.

Odobrava se zemljama koje su posvećene reformama i koje sprovode snažnu i kredibilnu ekonomsku politiku.