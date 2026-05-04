22.15 B92

Pljačka

Napeti triler inspirisan istinitom, dosad nikad ispričanom pričom o ubistvu, seksu, korupciji i naravno pljački koja je sve to razotkrila. Davne 1971. godine, razbojnici su prokopali tunel do trezora banke u jednoj londonskoj ulici i pokrali novac i nakit vredan nekoliko miliona funti. Ništa od tog silnog plena nikada nije pronađeno i niko nije bio uhapšen. Pljačka je bila vest na naslovnicama novina samo nekoliko dana, a zatim je nestala iz javnosti - rezultat Vladine odluke o ućutkavanju novinara. Priča uključuje ubistvo, korupciju i seksualni skandal koji vodi sve do Kraljevske porodice - priča u kojoj su, od svih upletenih, lopovi najneviniji. Uloge: Džejson Stetam, Safron Burous.

16.50 RTS2

Oni nisu inicijali

Zbog masovnog ubistva, pre tri godine, dva srpska sela, ostaće zapisana u analima naše i međunarodne kriminalistike. Malo Orašje i Dubona. Atari u Smederevskom i Mladenovačkom kraju, koji ne zaboravljaju 4. maj 2023. godine. Tada je ubijeno 9 mladih osoba, a ranjeno njih 12. Zbog ubistva, U.B., proglašen je krivim za masovno ubistvo i prvostepeno je osuđen na 20 godina zatvora. Kao i njegov otac. Kako danas žive ta dva mesta? Kako pamte noć kada su u školskom dvorištu nastradali Milan, Kristina, Dalibor, a na Ravnom Gaju, pored fudbalskog terena, Petar, Nemanja, Lazar, Marko, Aleksandar i najmlađi Nikola, koji nije imao ni punih 15 godina? Zašto su porodice nastradalih odlučile da svedoče? Kako čuvaju sećanje na nastradale? Koja pitanja postavljaju ranjeni? Zna li javnost dovoljno, šta se i kako desilo? Ko su bili momci i devojka starosti od 15 do 25 godina? O tome, u dokumentarnom filmu RTS-a „Oni nisu inicijali“.

22.25 RTS2

Devojka sa iglom

Psihološka horor-drama, delom zasnovana na istinitoj priči, dešava se u Kopenhagenu 1919. godine, gde je mlada radnica nezaposlena i trudna. Ona upoznaje Dagmar, ženu koja vodi podzemnu agenciju za usvajanje. Snažna veza raste, ali njen svet se raspadne kada sazna šokantnu istinu iza svog rada. Uloge: Vik Karmen Sone, Trine Dirholm, Besir Zečiri, Joakim Fjelstrup, Tesa Hoder, Ava Noks Martin.