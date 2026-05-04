Arena Premium 1
10.00 Fudbal Španska liga: Espanjol - Real Madrid
12.00 Fudbal Italijanska Liga: Inter – Parma
14.00 Fudbal Engleska liga: Aston Vila – Totenhem
16.00 Fudbal Engleska liga: Čelsi - Notingem Forest
18.00 Fudbal Nemačka liga: Pregled 32. Kola
19.00 Fudbal Mozzartbet Superliga: Čukarički - Crvena zvezda
21.00 Fudbal Engleska liga: Everton - Mančester siti
23.00 Fudbal Engleska liga: PL Studio - Pregled 35. Kola
01.30 Košarka NBA G1: Conference Semifinals
Arena Premium 2
06.00 Košarka Nemačka liga: Bajern – Fehta
08.00 Košarka Španska liga: Barselona - Gran Kanarija
10.30 Košarka Turska liga: Mersin Spor – Efes
12.30 Košarka Italijanska Liga: Armani – Trst
14.30 Košarka Španska liga: Huventud – Unikaha
16.30 Košarka Francuska liga: Paris – Šalon
18.30 Fudbal Italijanska Liga: Kremoneze – Lacio
20.45 Fudbal Italijanska Liga: Roma – Fjorentina
23.00 Odbojka Italijanska Liga finale G2: Lube – Peruđa
Eurosport 1
04.30 Snuker: Šefild, runda 2
06.30 Biciklizam: Svetska turneja, Lijež Bastonj Lijež, muškarci
08.30 Atletika: London, Maraton
10.00 Biciklizam: Svetska turneja, Lijež Bastonj Lijež, muškarci
11.00 Snuker: Šefild, runda 2
12.30 Snuker: Šefild, runda 2
14.00 Snuker: Šefild, runda 2
17.00 Snuker: Šefild, runda 2
18.45 Biciklizam: PRO Serija, Tur Turske, muškarci, etapa 2
19.30 Snuker: Šefild, runda 2
23.00 Snuker: Šefild, runda 2
