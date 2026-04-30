Na videu se vidi starija žena koja se električnim kolicima kreće sredinom prometne ulice, dok iza nje nastaje gužva.

Snimak je brzo postao hit na TikTok, gde je za samo dva dana prikupio više od 400.000 pregleda.

Neobična scena u saobraćaju

Na videu, uz natpis „Samo u Splitu“, vidi se kako žena vozi električna kolica gotovo kao da je u sopstvenoj traci, bliže sredini puta. Iza nje se u jednom trenutku pojavljuje gradski autobus, dok automobili pokušavaju da je obiđu.

Ovakav prizor iznenadio je mnoge, ali je istovremeno i zabavio korisnike interneta.

Reakcije na društvenim mrežama

Komentari ispod snimka brzo su se nizali, a većina korisnika reagovala je kroz humor:

„Najnormalnije jutro u Splitu“, „Ko je ta diva?“, „Ovo drugi put vidim u životu“, samo su neki od komentara koji su prikupili veliki broj lajkova.

Neki su povukli paralelu sa modernim prevoznim sredstvima:

„Ako mogu električni trotineti, zašto ne bi mogla i ona?“ i „Kad mogu skuteri, može i ovo“, napisali su korisnici.

Internet podeljen između šale i pitanja bezbednosti

Iako je većini snimak bio zabavan, pojedini su ukazali i na potencijalne probleme u saobraćaju, ističući da ovakve situacije mogu biti rizične i za učesnike u saobraćaju i za samu osobu.

Ovaj viralni video iz Splita još jednom pokazuje koliko neobične situacije iz svakodnevnog života lako postanu internet senzacija.