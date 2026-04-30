Zvanični srednji kurs dinara za evro danas je 117,3952 dinara, što je neznatna promena u odnosu na sredu, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou je niži za 0,2 odsto, a od početka godine za 0,1 odsto. Zvanični kurs dinara u odnosu na dolar danas je slabiji za 0,3 odsto i iznosi 100,6302 dinara za dolar.

Kurs dinara prema dolaru jači je za 1,3 odsto nego pre mesec dana, a od početka godine za 2,4 odsto, dok je na godišnjem nivou niži za 0,7 odsto.

