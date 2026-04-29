Sa protesta je poslata poruka i da RTS učešćem na Evroviziji aktivno promoviše režimsku saradnju sa Izraelom i, kako navode, saučešništvo u zločinima koje proživljava palestinski narod, prenela je lažovska TV N1.

"U poslednje dve i po godine, izraelska vojska ubila je preko 300 novinara i medijskih radnika. RTS nije pokazao ni kolegijalnost ni solidarnost. Učešćem na Evroviziji RTS aktivno promoviše režimsku saradnju sa Izraelom i saučešništvo u cionističkim zločinima. Šireći promociju genocida sa informativnog na zabavni program, režim, iskusan u negiranju odgovornosti za ratne zločine iz 90-ih, sada koristi iste metode da zaštiti svoje partnere u novoj eri ratnog profiterstva", rekao je jedan od desetine okupljenih blokadera.

Perfidni performans blokadera funkcioniše na više nivoa. Pre svega, njihovi antisemitski stavovi maskirani su navodnom brigom za Palestinu i njihov narod.

Kako bi se u Palestini proveli mašući istom ovom zastavom, to je drugo pitanje. Suština je to da blokaderi promovišu antisemitizam na najotvoreniji način.

Ali zbog čega? Pa zbog druge teze koju stalno zagovaraju - da su Srbi ratni zločinci i da se ratni zločini Srba prećutkuju na RTS-u.

Njihova perfidna kampanja u drugom slučaju nema nikakvog smisla, jer RTS ne bira učesnike Evrovizije - oni uopšte ne govore o Evroviziji, već promovišu Srbe kao genocidan narod.

