„Ova pucnjava…“, Tramp je navodno rekao britanskom kralju nakon razmene pozdrava na južnom travnjaku, prema čitanju s usana koje je uradila Nikola Hikling za The Post.

„Radije ne bih ovde stajao predugo“, navodno je odgovorio Čarls.„Osećam da ne bi trebalo da budem ovde.“

Tramp je zatim upitao da li je Čarls dobro, pre nego što je rekao: „To nije dobra stvar“, prema Hikling, forenzičkom stručnjaku za čitanje s usana.

„Nisam bio spreman, ali sada jesam spreman“, nastavio je predsednik SAD, pre nego što je skrenuo na ruskog lidera.

„Upravo sada razgovaram sa Putinom“, rekao je predsednik kralju. „On želi rat.“

Čarls je, prema tom tumačenju, pokušao da prekine temu rekavši: „O tome ćemo razgovarati kasnije.“

Tramp je insistirao – upozoravajući: „Imam osećaj… ako uradi ono što je rekao, zbrisaće stanovništvo.“

„Drugi put“, ponovio je Čarls pre nego što je razgovor prešao na Trampov projekat plesne dvorane Bele kuće vredan 400 miliona dolara.

„Možete videti pravo tamo“, rekao je Tramp. „Sve do plesne dvorane. Da li biste želeli da vidite?“

„Siguran sam da ćete nam pokazati“, rekao je Čarls, na šta je Tramp odgovorio: „Tako je, u pravu ste.“

Predsednički par je zatim pozvao kraljevski par u Belu kuću nakon što je Čarls upitao: „Kuda da idemo?“

„Idemo ovuda“, rekao je Tramp, pokazujući ka rezidenciji.

Parovi su uživali u tradicionalnom engleskom popodnevnom čaju - uz male sendviče, mini-kolače i čaj od listova sipan kroz cediljku.

Nakon odlaska iz Bele kuće, kralj i kraljica su prisustvovali velikoj baštenskoj zabavi u rezidenciji britanskog ambasadora.

Predsednik Predstavničkog doma Majk Džonson, bivša predsednica doma Nensi Pelosi i senator Ted Kruz bili su među istaknutim političarima koji su prisustvovali.

Britanski olimpijski skakač u vodu Tom Dejli doputovao je iz Los Anđelesa na događaj i zbližio se sa kraljem oko pletenja.

„Pletenje je moj način da izrazim kreativnost, kao i za opuštanje i meditaciju, a kralj je više puta pokušavao da plete“, rekao je Dejli za britansku Press Association.

„Rekao je da je pokušao da plete kada je imao osam godina i da nije bio baš dobar, ali je rekao da bi možda mogao ponovo da pokuša – zna da je to veoma dobro za mentalno zdravlje.“

„Ali ja želim da to vratim u školski program i možda on može da mi pomogne u tome.“

Kraljevski par je na četvorodnevnoj državnoj poseti Americi, čiji su glavni događaji kraljev govor pred zajedničkom sednicom Kongresa u utorak, nakon čega sledi državna večera u Beloj kući.

Čarls i Kamila takođe treba danas da posete Memorijal 11. septembra u Donjem Menhetnu.