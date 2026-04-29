VeštaciI sudske medicine i forenzičke psihijatrije ponovo su saslušani u Višem sudu u Beogradu na suđenju bivšem policajcu Željku Delibašiću, optuženom za teško ubistvo supruge Ankice 2. juna 2024. godine u njihovom stanu u Rakovici. Pokušano je da se kroz nova pitanja veštacima razjasni uračunljivost okrivljenog, te koliko je afekat, koji je psihijatar utvrdio kod njega, tada trajao i koliku bol je Ankica tada trpila što je sve bitno za pravno kvalifikovanje ovog zločina kao teškog ubistva.



Veštak sudske medicine Milenko Bogdanović kazao je da je Ankica dobijala povrede u dve faze, u prvoj bejzbol palicom i da je tada zadobila oko 20 povreda po glavi, telu, rukama i nogama iz najmanje 20 udaraca i da se sve te povrede smatraju lakim. U drugoj fazi, okrivljeni joj je naneo povrede nožem i to šest sekotina po vratu, bradi, ramenima i šest ubodina u trup, desnu ruku i levu nogu. Smrtonosna je bila sekotina po vratu, koja je kvalifikovana kao teška telesna povreda opasna po život, od koje je Ankica i preminula na licu mesta. Ostale povrede nožem su, kako je rekao veštak, lake.

- Od prve povrede pa do gubitka svesti i nastupanja smrti prošlo je najmanje pet minuta. To smo zaključili na osnovu vrste i karakteristika povreda - kazao je veštak. - Nije moguće striktno odrediti koliko je vremenski trajalo prvo povređivanje palicom, koliko pauza da uzme nož, a koliko povređivanje nožem, pa smo se izjasnili za ceo događaj.

On je rekao da je Ankica mogla da izgubi svest usled udarca palicom u temeno - potiljačni deo glave, ali da na mozgu nema povreda, koje bi sa sigurnošću dokazale da se to desilo i da je ona posle tog udarca mogla možda da bude i ošamućena.

- Ta povreda joj je naneta dok je sedela nageta napred i ona nije dovela do njene smrti, ali postoji mogućnost da od tog trenutka nije mogla da se aktivno brani. Povrede nožem je potom zadobila dok je bila u ležećem položaju. Ona je trpela bolove jakog intenziteta dok je bila svesna. Ako je bila ošamućena mogla je da trpi i posle jake bolove od povreda nožem, a u slučaju da je izgubila svest povrede nožem nisu joj uzrokovale osećaj bola - naveo je veštak Bogdanović.

Veštak psihijatar Svetislav Mišković kazao je da je okrivljenom Željku Delibašiću sve vreme dok je nanosio povrede ženi uračunljivost bila bitno smanjena i da se on nalazio u afektu besa visokog intenziteta.

- To da je povređivanje trajalao najmanje pet minuta je u skladu sa mojim mišljenjem i trajanjem afekta. Afekat nije ograničen na sekunde. Brojni forenzički slučajevi ukazuju da on može trajati više minuta, a onda se talasasto nastavlja u vidu "repova" afekta, koji nastavljaju da utiču na racionalno ponašanje. Takvo stanje je proces, a ne jedan trenutak - kazao je veštak.

On je rekao da brojnost povreda i korišćenje dva oruđa ne utiču na afekat i njegovo opadanje.

- Kod Delibašića je afekat besa trajao koliko je trajao i njegov kontakt sa žrtvom i njenim prisustvom kao stimulansom afekta. Završava se malo nakon tog događaja, kada je oprao ruke i majicu u kupatilu - kazao je Mišković.

Na pitanje tužioca Željka Jovanovića, kako to pranje može biti u afektivnom stanju, pošto je to uklanjanje tragova, koje traje nekoliko minuta, psihijatar je rekao da su to automatske radnje, da je to prolongirano afektivno stanje, jer afekat ne može odmah da prestane. Kako je objasnio Delibašićev odlazak u policiju više nije bio afekat, već su to racionalne radnje, nakon što je shvatio šta se dogodilo.

Kako je rekao, zaključio je da je okrivljenom bila bitno smanjena uračunljivost na osnovu njegovog detaljnog i opširnog iskaza u sudnici, porodične anamneze, partnerskog odnosa i detaljnog psihijatrijskog pregleda. Nije imao u vidu sudsko-medicinsko veštačenje, jer je svoje uradio pre tog, ali se naknadno sa njim upoznao i smatra ga samo potvrdom svega što je napisao, jer se ta dva veštačenja, kako kaže, podupiru.

Tužilac i punomoćnik smatrali su nedostatkom to što se oslonio na iskaz okrivljenog i sliku porodičnih odnosa na osnovu njega, jer optuženi može da se brani kako hoće i kaže šta hoće, pa je tužilac tražio da se odredi novo psihijatrijsko veštačenje, jer je ovo, kako je rekao nejasno, nepotpuno i bazira se na odbrani. Sudsko veće je taj predlog odbilo, jer je veštak odgovorio na zadatke i dao potpune i jasne razloge.

Veštak Mišković je kazao da njegov nalaz nije zasnovan na pretpostavkama, već ličnom psihijatrijskom pregledu, analizi celokupne dokumentacije i psihijatrijsko - forenzičkim standardima. Kazao je da se u prvom nalazu nije izjašnjavao o konačnoj uračunljivosti, jer okrivljeni nije bio izneo odbranu, a kada je to učinio dao je konačnu procenu i to je logičan i stručan redosled veštačenja.

