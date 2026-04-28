Kembel je upitao Vučića da li će možda u Srbiji da zaživi princip Putin-Medvedev aludirajući na to kako će Ana Brnabić postati predsednica, a Vučić preuzeti funckiju premijera.

Predsednik je kazao da još uvek ima više energije i veći entuzijazam od većine protivnika, pa čak i većine ljudi koji ga okružuju.

- Ali biću veoma iskren sa vama. Sada radimo ankete. Sve ankete, sve različite ankete, sve fokus grupe, sve krizne grupe, sve. Da bismo videli da li postoje drugi kandidati koji mogu da pobede kandidate koji dolaze iz opozicije - rekao je Vučić i naglasio da se on ne može više kandidovati za predsednika Srbije.

- Sada ispitujem mogućnost kandidovanja nekog drugog na parlamentarnim listama da bude novi premijer. Videćemo da li postoji mogućnost da na taj način osiguramo naše nasleđe ili ne... Problem koji imam danas, a nije fer prema ljudima da to krijem, jeste da ako ne budem u mogućnosti da pronađem tu energiju, kažem svom narodu, nisam pogodan za posao jer znate kroz šta sam prošao u poslednjih 14 godina. Znate koliko je to bilo teško za vas. Samo se stavite u 'moje cipele' u poslednjih 12,13 meseci šta sam prošao. Kroz šta sam sve prošao, to je nešto što ni jedan drugi lider nije doživeo - rekao je on.

Vučić je dodao da pod tim misli na sve pokušaje da se on svrgne sa vlasti, koji su u većini slučajeva bili finansirani sa strane.

Predsednik se još jednom dotakao da nije stvar u godinama.

- Ako se budem osećao dobro, onda ću ići, ali ako ne biću iskren sa svojim narodom. Jer na kraju svi ljudi iz opozicije bi bili sretni samo da ne vide moje ime na izbornoj listi - kazao je on.

