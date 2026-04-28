Tri osobe su poginule u napadu ukrajinskih dronova u Belgorodskoj oblasti, objavio je guverner Vjačeslav Gladkov.

"Tri civila su poginula u napadima dronova ukrajinskih oružanih snaga. Još troje, uključujući šesnaestogodišnjeg dečaka, zadobilo je razne povrede", napisao je Gladkov na društvenoj mreži Iks.

Stanovnik sela Voznesenovka u Šebekinskim oblastima zadobio je smrtonosne povrede kada je dron udario u njegov automobil, prenosi RIA Novosti.

Dron je takođe udario automobil u kojem se nalazila porodica u selu Bobrava u Rakitjanskom okrugu.

Muškarac i žena su poginuli, a njihov sin je prebačen u bolnicu.

Još jedan automobil je pogođen u selu Krasivo u Borisovskom okrugu, gde su muž i žena ranjeni.

Od avgusta 2024. goodine u Belgorodskoj oblasti je na snazi antiteroristička operacija i proglašena je federalna vanredna situacija, piše RIA.