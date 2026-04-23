22.15 B92

Dvostruka igra

Ubijen je američki senator i svi dokazi upućuju na sovjetskog ubicu pod kodnim imenom Kasije, za koga se dugo smatralo da je mrtav. Dvojicu ljudi koji najbolje poznaju Kasija spajaju u tim kako bi ga pronašli. Pol Šeperdson je penzionisani operativac CIA, koji je proveo karijeru loveći Kasija širom planete. Ben Giri je ambiciozni mladi agenf FBI i porodični čovek, koji je proučavao svaki Kasijev korak. Ben misli da poznaje Kasija, ali Pol zna da se smrtno vara, a ističe im vreme da zaustave tu nemilosrdnu mašinu za ubijanje. Uloge: Ričard Gir, Toper Grejs, Martin Šin, Stiven Mojer, Stana Katić.

00.15 Prva

Moja stara gospođa

Matajas, 50-godišnji Njujorčanin bez prebijene pare, sleti u Pariz. Istovremeno ciničan i na kraju svih snaga, raduje se prodaji imanja i kuće u okrugu Mare, koja je pripadala njegovom ocu. Međutim, ono što zatekne šokira ga: njegov tajnovit otac mu nikad nije rekao da je u kući bio samo doživotni podstanar, što je tipičan francuski običaj za koji on nikad nije čuo. Naravno, to znači, ne samo da Matajas neće moći da proda kuću i dođe do novca, (bar ne dok je Matilde živa), već uz to mora staroj gospođi da plaća i penziju! Uloge: Kevin Klajn, Kristin Skot Tomas, Megi Smit.

22.20 RTS2

Emilija Perez

„Emilija Perez“ donosi neobičnu priču o Riti, prekvalifikovanoj advokatici koja radi u firmi koja brani kriminalce. Neočekivano, pruža joj se prilika da pobegne iz tog okruženja, kada je vođa kartela, Manitas, angažuje da mu pomogne da se povuče iz kriminalnog sveta. Manitas joj otkriva svoj višegodišnji tajni plan – da postane žena o kojoj je oduvek sanjao.Uloge: Zoi Saldanja, Karla Sofija Gaskon, Selena Gomez. Adriana Paz