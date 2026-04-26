"Reći ću vam da će ovaj govor večeras biti klasičan govor Donalda Dž. Trampa. Biće smešan. Biće zabavan. Večeras će biti ispaljeno nekoliko pucnjeva. Svi bi trebalo da se uključe. Biće zaista sjajno", rekla je Livit, prenosi Dejli bist.

Tramp je zajedno sa drugim prisutnima na večeri Udruženja dopisnika Bele kuće, tokom protekle noći evakuisan iz hotela "Hilton" u Vašingtonu nakon što je naoružani muškarac otvorio vatru na kontrolni punkt u istom hotelu u kojem je Džon Hinkli pokušao da izvrši atentat na predsednika Ronalda Regana 1981. godine.

Tramp, koji je u prethodnom periodu imao više verbalnih sukoba sa predstavnicima američkih medija, protekle noći je prvi put u svom mandatu prisustvovao večeri Udruženja dopisnika Bele kuće, što je izbegavao tokom svog prvog predsedničkog mandata.

Muškarca koji je osumnjičen da je otvorio vatru tokom održavanja večere Udruženja dopisnika Bele kuće policija je identifikovala kao Kola Tomasa Alena (31), koji živi u predgrađu Los Anđelesa u Kaliforniji.

Policija je saopštila da je on bio "naoružan sačmaricom, pištoljem i sa više noževa" kao i da su osumnjičeni i policajci "razmenili vatru", tokom koje je jedan pripadnik bezbednosnih snaga upucan u zaštitnu opremu.

