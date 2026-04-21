Stefan Janjić iz stranke Srbija Centar (SRCE), koju predvodi Zdravko Ponoš, izjavio je da u okviru takozvanog studentskog pokreta postoji realna opasnost od unutrašnjih podela, imajući u vidu ideološku raznolikost njegovih učesnika.

Govoreći o trenutnoj političkoj situaciji, Janjić je ukazao da se u pokretu nalaze ljudi različitih političkih uverenja – i sa desne i sa leve strane političkog spektra – zbog čega, kako ocenjuje, u jednom trenutku može doći do razmimoilaženja.

– Oni će morati da se izjasne o nekim važnim pitanjima, a to može dovesti do cepanja pokreta – rekao je Janjić, dodajući da takve razlike već sada predstavljaju potencijalni izazov za njihovo jedinstvo.

U nastavku razgovora dotakao se i pitanja političke borbe protiv aktuelne vlasti, predvođene predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Na retoričko pitanje voditelja o tome da li je predsednik spreman da prizna poraz ili će situacija zahtevati drugačije scenarije, Janjić je izneo zabrinjavajuću ocenu:

– Moramo biti spremni za metak, što bi se reklo. Ne da mi metak pošaljemo, nego da će on pucati na narod – rekao je Janjić.

Janjić je poručio i da je „vrlo nezgodno“ u ovom trenutku reći Evropi „nemojte da nam dajete novac“, jer je, kako je naveo, ta pomoć namenjena građanima.

