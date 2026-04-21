Sinoć je u Eliti odigrana neviđena drama kada je voditelj Milan Milošević pred milionskim auditorijumom saopštio rezultate testa za trudnoću Sandre Todić.

Pitanje da li će Filip Đukić postati otac držalo je naciju u neizvesnosti, a pre samog saopštenja rezultata je bio vidno uznemiren.

Sandra Todić je otišla u hotel kako bi uradila test na kom se videlo da li je u blagoslovenom stanju, a trenutak istine svima je zaustavio dah.

- Evo, Milane, test za trudnoću je gotov - predala je Sandra test, na šta je voditelj pročitao konačnu presudu.

- Test kaže da Sandra nije u drugom stanju, nije trudna - rekao je Milošević.

Nakon saznanja Sandra je i sama priznala da je bila pod velikim strahom.

"Rekla mi je da se porodila"

Dok su se čekali rezultati, Filip Đukić se prisetio slične situacije sa bivšom devojkom koja mu je priredila pravi pakao i traumu.

- Otišao sam kod te devojke, imali smo odnos sa zaštitom, i posle toga sam otišao na brod. Ona mi se javila da moramo da se vidimo, dolazi, donosi fasciklu, daje mi kesicu da popijem da se smirim i kaže: "Porodila sam se", započeo je Filip svoju ispovest.

- Čuo sam se sa njom da vidim dete. Nikakav mi osećaj nije bio kad sam ga video. Nisam bio živ tih par dana dok smo čekali rezultate DNK testa. Posle toga mi je javila da nisam otac njenog deteta i da je ne kontaktiram - ispričao je on šokiranom Miloševiću.

