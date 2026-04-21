Ruske oružane snage su u martu i aprilu preuzele kontrolu nad 34 naselja LNR, potvrdio je Gerasimov. Na teritoriji Donbasa živi oko 200.000 ljudi i napuštanje te teritorije bio bi korak unazad i oslabilo bi moral ukrajinske vojske, ukazuje predsednik Zelenski.

Zelenski: Napuštanje Donbasa strateški poraz

Povlačenje ukrajinskih trupa iz Donbasa, na čemu Rusija i dalje insistira, bio bi strateški poraz za Ukrajinu. Takav potez bi povukao nekoliko ozbiljnih rizika, izjavio je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

U intervjuu za Fakte, šef države je napomenuo da Odbrambene snage održavaju prisustvo ne samo u Donjeckoj oblasti već i u delu Luganske oblasti. Naglasio je da bi povlačenje iz Donbasa oslabilo Ukrajinu, jer su u regionu izgrađena utvrđenja.

Dodaje da približno 200.000 ljudi živi na teritoriji Donbasa koju kontroliše vlada. Napuštanje te teritorije bio bi korak unazad i oslabilo bi moral ukrajinske vojske, kaže Zelenski.

"Pitanje je koliko je ljudi već tamo poginulo. Verujem da je ovaj korak u ovom trenutku neodgovoran. Kakve bezbednosne garancije daju Ukrajini? Slušajte, ako nema partnera prisutnih na liniji kontakta, zašto onda Rusi ponovo ne pokrenu ofanzivu posle nekog vremena? Zašto ne? Jednostavno ne razumem zašto? Ne vidim nikakav razlog. Šta će ih zadržati? Šta? SAD kažu, na primer, predsednik Tramp. Predsednik Tramp – dve i po godine. A šta ćemo onda da radimo?", upitao je Zelenski.

(Unijan)

Meljnik u UN: Ukrajina odbacuje ruske ultimatume

Stalni predstavnik Ukrajine pri UN Andrij Meljnik izjavio je da Ukrajina odbacuje ruske ultimatume i da neće odustati ni od jednog dela svoje teritorije.

Meljnik je na sednici Saveta bezbednosti rekao da se Ukrajina "bori za svoju domovinu", dok Rusija, kako je naveo, ostvaruje minimalne teritorijalne dobitke uz velike gubitke na bojnom polju.

Prema njegovim rečima, Rusija u proseku gubi 254 vojnika za svaki kvadratni kilometar ukrajinske teritorije koji zauzme. Uporedio je te podatke sa sovjetsko-finskim ratom, 1939-1940, navodeći da je tada cena ljudskih života po kvadratnom kilometru bila približno sto puta niža.

Meljnik je izneo proračune prema kojima bi Rusija, da bi zauzela celu teritoriju Donjecke oblasti, morala da pošalje u smrt još najmanje milion i po vojnika, čime bi ukupni gubici premašili tri miliona. Dodao je da bi, pri sadašnjem tempu napredovanja, pokušaj okupacije cele Ukrajine trajao oko 183 godine i zahtevao više od 122 miliona života ruskih vojnika.

(Ukrinform)

Šestoro ranjenih u napadu na Sumi

U ruskom napadu na Sumi povređeno je šestoro ljudi, izvestila je policija Sumske oblasti na Telegramu.

Rusi su noću napali stanovništvo i civilnu infrastrukturu Sumija. U izveštaju se navodi da je odjednom izvršeno nekoliko udara u stambenoj zoni.

Prema preliminarnim podacima, oštećene su stambene zgrade: prozori su polomljeni, a vozila su se zapalila.

(Ukrinform)

Gerasimov objavio: Rusi potpuno zauzeli teritoriju LNR

Načelnik Generalštaba ruske vojske Valerij Gerasimov izjavio je da su ruske trupe u potpunosti završile zauzimanje samoproglašene Luganske Narodne Republike, prenela je RIA Novosti.

Gerasimov je na komandnom mestu kombinovane formacije ruske "Južne" grupe snaga, rekao da je "oslobođenje Luganske Narodne Republike u potpunosti završeno". Dodao je da Zajednička grupa snaga trenutno napreduje u svim pravcima.

