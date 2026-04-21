Predsednik Srpske radikalne stranke (SRS), prof. dr Vojislav Šešelj, otkrio je šta Haški tribunal radi generalu Ratku Mladiću.

Šešelj je o ovoj temi govorio gostujući u emisiji Uranak kod voditeljke Jovane Joksimović na K1 televiziji, a nakon što je u petak Mladić doživeo još jedan u nizi moždanih udara i otad se nalazi u izuzetno teškom stanju.

Lider radikala je najpre istakao kako je ponosan na svoj boravak u Hagu jer je tamo napisao 12 tomova sudskih stenograma sa konačnom presudom.

- Ja imam 72 godine, ja bih ostario i tako i tako, a možda bih već umro da nisam otišao u Hag. Vidite slučaj generala Mladića, koji evo neprekidno odoleva svim načinima Haškog tribunala da ga ubije, a da to ne ispadne sumnjivo kad smrt nastupi. On bi umro davno da nije otišao u Hag, ali ga je tamo držao prkos, neka unutrašnja snaga koja je bila neverovatna... Nije hteo da im se preda, nije hteo da popusti i evo dočekao je 84 godine. Ja da sam ga branio njegovo suđenje ni danas ne bi počelo - poručio je Šešelj.

Potom je istakao da je Mladić bio u izuzetno teškom stanju i da nijedan sud u svetu, ni u jednoj civilizovanoj državi ne bi počeo proces protiv njega.

- Advokatima se žurilo da proces što pre krene jer su oni dobijali 380.000 evra za onaj predprocesni deo. I oni dobiju fiksnu sumu koliko god se čeka na suđenje. A prave pare dobijaju tek kad počne suđenje - otkrio je Šešelj šokante detalje iz Haga.

Dodao je kako su advokati, pritom, znali da ne mogu da odbrane Mladića.

