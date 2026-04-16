Arena Premium 1
10.00 Mali fudbal Arenina Liga šampiona: Novi Beograd
12.00 Fudbal UEFA Liga šampiona: Liverpul – PSŽ
14.00 Fudbal UEFA Liga šampiona: Atletiko – Barselona
17.15 Košarka Euroleague: Crvena zvezda - Real Madrid
19.15 Košarka: Na klupi
19.45 Košarka Evroliga: Studio
20.45 Košarka Evroliga: Real Madrid - Crvena Zvezda
00.00 Fudbal Kopa libertadores: Palmeiras - Sporting Kristal
02.30 Fudbal Kopa libertadores: Flamengo - Independiente Medellin
Arena Premium 2
10.00 Mali fudbal Arenina liga šampiona: Stari Grad
12.00 Košarka Turska liga: Efes – Fenerbahče
14.00 Košarka ABA liga: Zadar – FMP
16.00 Odbojka Turska liga: Spor Toto - Ziraat, polufinale G2
18.00 Odbojka Turska liga: Galatasaray - Halkbank, polufinale G2
20.30 Košarka Evroliga: Partizan – Baskonija
22.30 Košarka Evroliga: ASVEL – Fenerbahče
00.30 Košarka Evroliga: Real Madrid - Crvena Zvezda
02.30 Košarka VTB LIGA: CSKA - Pari NN
Eurosport 1
05.00 Biciklizam: Tur Galicije, muškarci, Etapa 2
06.30 Snuker: Serija domaćih nacija, Vels Open, finale, Beri Hokins - Džek Lisovski
08.30 Magazin: Discovery Golf, Golf PGA Tur
09.00 Biciklizam: Tur Limburga, muškarci
10.00 Jedrenje: SailGP, Rio de Žaneiro
11.00 Snuker: Šefild, 1/2 finala, Zhao Xintong - Roni O'Salivan
13.00 Magazin: Brdski biciklizam, Race Bikes
13.30 Biciklizam: Tur Limburga, muškarci
14.30 Biciklizam: Tur Galicije, muškarci, Etapa 2
15.30 Biciklizam: Tur Galicije, muškarci, Etapa 3
17.30 Magazin: Cycling Show, Biciklizam
18.00 Biciklizam: Svetska turneja, Pariz Rube, Žene
19.30 Magazin: Snuker
20.00 Snuker: Šefild, 1/2 finala, Zhao Xintong - Roni O'Salivan
22.00 Biciklizam: Tur Galicije, muškarci, Etapa 3
23.30 Magazin: Brdski biciklizam, Race Bikes
