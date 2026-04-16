Arena Premium 1

10.00  Mali fudbal Arenina Liga šampiona: Novi Beograd

12.00  Fudbal UEFA Liga šampiona: Liverpul – PSŽ

14.00  Fudbal UEFA Liga šampiona: Atletiko – Barselona

17.15  Košarka Euroleague: Crvena zvezda - Real Madrid

19.15  Košarka: Na klupi

19.45  Košarka Evroliga: Studio

20.45  Košarka Evroliga: Real Madrid - Crvena Zvezda

00.00  Fudbal Kopa libertadores: Palmeiras - Sporting Kristal

02.30  Fudbal Kopa libertadores: Flamengo - Independiente Medellin

 

Arena Premium 2

10.00  Mali fudbal Arenina liga šampiona: Stari Grad

12.00  Košarka Turska liga: Efes – Fenerbahče

14.00  Košarka ABA liga: Zadar – FMP

16.00  Odbojka Turska liga: Spor Toto - Ziraat, polufinale G2

18.00  Odbojka Turska liga: Galatasaray - Halkbank, polufinale G2

20.30  Košarka Evroliga: Partizan – Baskonija

22.30  Košarka Evroliga: ASVEL – Fenerbahče

00.30  Košarka Evroliga: Real Madrid - Crvena Zvezda

02.30  Košarka VTB LIGA: CSKA - Pari NN

 

Eurosport 1

05.00  Biciklizam: Tur Galicije, muškarci, Etapa 2

06.30  Snuker: Serija domaćih nacija, Vels Open, finale, Beri Hokins - Džek Lisovski

08.30  Magazin: Discovery Golf, Golf PGA Tur

09.00  Biciklizam: Tur Limburga, muškarci

10.00  Jedrenje: SailGP, Rio de Žaneiro

11.00  Snuker: Šefild, 1/2 finala, Zhao Xintong - Roni O'Salivan

13.00  Magazin: Brdski biciklizam, Race Bikes

13.30  Biciklizam: Tur Limburga, muškarci

14.30  Biciklizam: Tur Galicije, muškarci, Etapa 2

15.30  Biciklizam: Tur Galicije, muškarci, Etapa 3

17.30  Magazin: Cycling Show, Biciklizam

18.00  Biciklizam: Svetska turneja, Pariz Rube, Žene

19.30  Magazin: Snuker

20.00  Snuker: Šefild, 1/2 finala, Zhao Xintong - Roni O'Salivan

22.00  Biciklizam: Tur Galicije, muškarci, Etapa 3

23.30  Magazin: Brdski biciklizam, Race Bikes