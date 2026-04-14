Film Majkla Hanekea "Funny Games" je istraumatizovao Sofiju Kopolu.

Objavljen 1997. godine, „Funny Games“ pomogao je da austrijski reditelj dosegne širu publiku. Iako nije bio zadovoljan time koliko ga je američka publika videla, pa ga je deset godina kasnije snimio ponovo, kadar po kadar, sa engleskom glumačkom postavom.

Ovaj film je ostavio snažan utisak. Neki su ga mrzeli, ali većina kritičara nije mogla da ospori njegov uticaj.

Reč je o filmu koji nemilosrdno muči i publiku i likove. U jednom nezaboravnom trenutku, lik uzima daljinski upravljač i premotava scenu koju smo upravo gledali, kao da će se jezivo ubistvo koje smo videli poništiti. Naravno, u stvarnom životu to nije moguće – i Haneke se poigrava s nama. Na kraju, niko ne prolazi nekažnjeno.

Radnja filma je jednostavna, ali upravo to je čini zastrašujućom – porodica odlazi u svoju kuću za odmor, gde ih ubrzo posećuju dva mladića u beloj sportskoj odeći. Kucaju na vrata i traže da pozajme nekoliko jaja. Majka, verujući tim naizgled pristojnim mladićima, pušta ih unutra iako su stranci – što se ispostavlja kao kobna greška. Ubrzo onesposobljavaju oca palicom za golf i započinju svoju izopačenu igru.

Ne zaustavljaju se dok ne izmuče i ubiju sve članove porodice, uključujući i njihovog sina, koji pokušava da pobegne, ali biva ubijen pred roditeljima, dok krv prska po televizoru.

Govoreći o filmu, Kopola je rekla: „Taj film je bio toliko uznemirujući da bih volela da ga nikada nisam pogledala“, piše Far Out.

- Nemojte ga gledati ako ne želite da budete prestravljeni – zaista je uznemirujuć, bio je nemilosrdan. Zao. Da, bio je zastrašujući - naglasila je slavna rediteljka.