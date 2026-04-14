Harmonikaš Aleksandar Sofronijević danas slavi rođenje ćerke Tare, a proslavu je upriličio u elitnom beogradskom restoranu.

Nakon što su pristigli gosti, a harmonikaš dao izjavu za medije, svi su mogli da nastave da se vesele uz dobru atmosferu i bajkoviti ambijent.

Tada je harmonikaš iskoristio priliku da održi govor i tom prilikom se obrati roditeljima supruge Kosane.

- Nazdravljam mojoj ekipi tamo, koja je sa mnom ceo život. Takođe, prijateljima koje sam sretao kroz posao, koji su tu uz mene. Velika je čast poznavati sve ove ljude. Mama je super, beba je odlično. Svima bi poželeo ovaj osećaj. Kada se rodila Tara, izraslo mi je još jedno srce. Presrećan sam. Čika Vlajko i teta Milice, hvala vam što ste mi dali moju Kosanu, ja ću da je čuvam i da je volim zauvek. Daće Bog i da nas bude još više. Hvala vam, uživajte - govorio je Sofra, pa slavlje započeo pesmom "Ti si ćero tatin sin".

