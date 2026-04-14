Sekretarijat za saobraćaj saopštio je da će od sutra do 10. februara 2027. godine biti izmenjen režim saobraćaja u Bulevaru despota Stefana, na deonici od Pančevačkog mosta do Cvijićeve ulice zbog pripremnih radova na izgradnji linijskog infrastrukturnog objekta - dela tunelske veze od Karađorđeve ulice do Dunavske padine, kao i radova na zaštiti i izmeštanju instalacija.

U saopštenju navode da je reč o radovima u Fazi 1 i apeluju na sve učesnike u saobraćaju da poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju i prilagode vožnju uslovima na putu. Vozila javnog prevoza će se u smeru od Pančevačkog mosta ka centru grada kretati Bulevarom despota Stefana jednom saobraćajnom trakom. Putničkim motornim vozilima od Pančevačkog mosta ka centru grada neće biti dozvoljeno kretanje Bulevarom despota Stefana, već će biti preusmereno na Poenkareovu ulicu.

U smeru od centra grada ka Pančevačkom mostu, sva vozila će ići Bulevarom despota Stefana u redovnom režimu. Iz ovog gradskog sekretarijata preporučuju vozačima da sa Pančevačkog mosta produže pravo ka kružnom toku "Bogoslovija".

Takođe, vozačima koji se kreću sa Karaburme i iz Višnjičke ulice ka centru grada preporučuje se korišćenje Ulice Mije Kovačevića ka kružnom toku "Bogoslovija". JKP Gradsko saobraćajno preduzeće "Beograd" saopštilo je povodom navedenih radova da će linije 33, 48, 58 i 96 ići izmenjenom trasom.

Vozila sa linije 33 i 48 će saobraćati u smeru ka periferiji Poenkareovom ulicom do kružnog toka u zoni ukrštanja sa ulicom Jovana Avakumovića gde će vršiti promenu smera kretanja – Poenkareova prema Pančevačkom mostu, M - 1.9 (veza između ulica Poenkareova i Bulevar despota Stefana) – Bulevar despota Stefana – Mitropolita Petra i dalje redovnim trasama. Dok će u smeru ka terminusu Železnička stanica (Pančevački most) Bulevar despota Stefana – Cvijićeva ići Poenkareovom do samog terminusa.

Vozila sa linije 58 će saobraćati u smeru ka periferiji Poenkareova – Cvijićeva – Bulevar despota Stefana i dalje redovnom trasom, a u smeru ka terminusu Železnička stanica (Pančevački most) će se kretati redovnom trasom. Vozila sa linije 96 će saobraćati u smeru ka Borči Poenkareovom do kružnog toka u zoni ukrštanja sa ulicom Jovana Avakumovića gde će vršiti promenu smera kretanja – Poenkareova prema Pančevačkom mostu, M - 1.9 (veza između ulica Poenkareova i Bulevar despota Stefana) – Bulevar despota Stefana i dalje redovnom trasom, a u smeru ka terminusu Železnička stanica (Pančevački most): Bulevar despota Stefana – Cvijićeva – Poenkareova do samog terminusa. Tokom radova će privremeno biti ukinuta stajališta "Jovana Avakumovića", šifra stajališta #352, u smeru ka Trgu republike, za linije 16, 23, 27E, 32E, 35, 43, 58, 95, 95N, 101N, 105N, "Centar za kulturu 'Vlada Divljan'", šifra stajališta #351, u smeru ka periferiji, za linije 33, 48 i 96 i "Železnička stanica 'Dunav'", šifra stajališta #836, u smeru ka periferiji, za linije 33, 48 i 96. Vozila sa linija 33, 48 i 96 će u smeru ka gradu privremeno koristiti stajalište "Železnička stanica (Dunav)" šifra stajališta (#709), koje u redovnom režimu koristi linija 44 kao svoje polazno stajalište.