Arena Premium 1

06.00   Fudbal Engleska liga: Čelsi – Mančester siti

08.00   Fudbal Italijanska liga: Parma – Napoli

10.00   Fudbal Španska liga: Atletik – Viljareal

12.00   Fudbal Engleska liga: Kristal palas – Njukasl

14.00   Fudbal Italijanska liga: Komo – Inter

16.00   Fudbal: Barselona – Espanjol

18.00   Košarka ABA liga: Crvena zvezda – Kluž

20.00   Fudbal Engleska liga: PL Studio - Pregled 32. Kola

21.00   Fudbal Engleska liga: Mančester junajred – Lids

23.00   Arena njuz

23.30   Fudbal Italijanska liga: Fjorentina – Lacio

02.00   Fudbal Španska liga: Levante – Hetafe

04.00   Košarka NBA: Boston – Orlando

 

Arena Premium 2

06.00   Košarka Evroliga: Makabi Tel Aviv - Hapoel Tel Aviv

08.00   Košarka NBA: Boston – Orlando

10.00   Košarka NBA: San Antonio – Denver

12.00   Košarka Španska liga: Unikaha – Valensija

14.00   Košarka Španska liga: San Pablo Burgos - Real Madrid

16.00   Fudbal Ruska liga: Akron – Dinamo

18.00   Košarka Turska liga: Efes – Fenerbahče

20.00   Košarka ABA liga: Dubai – Budućnost

22.00   Košarka ABA liga: Crvena zvezda – Kluž

00.00   Košarka Italijanska liga: Virtus Bolonja - Kantu

02.00   Košarka ABA liga: Ilirija – Borac

04.00   Košarka VTB kup: Finale

 

Eurosport1

05.00   Biciklizam: Svetska turneja, Pariz Rube, Žene

06.30   Snuker: Šampionat Ujedinjenog Kraljevstva, finale

08.30   Biciklizam: Svetska turneja, Pariz Rube, muškarci

11.00   Atletika: Pariz, Maraton

13.00   Biciklizam: Svetska turneja, Pariz Rube, Žene

14.30   Biciklizam: Svetska turneja, Tur Baskije, muškarci, Etapa 6

16.00   Snuker: Tur šampionata, finale, Džad Tramp - Zhao Xintong

18.00   Magazin: Snuker

18.30   Biciklizam: Svetska turneja, Pariz Rube, muškarci

20.00   Snuker: Šefild, Runda 1

22.00   Biciklizam: Svetska turneja, Pariz Rube, muškarci