Na Polimarketu, platformi za tržišta predviđanja gde korisnici ulažu novac na ishode različitih događaja, trenutno se procenjuje ishod izbora za narednog premijera Mađarske. Prema tim projekcijama, ubedljivo vode dva glavna kandidata – Peter Mađar i aktuelni premijer Viktor Orban, uz jasnu prednost Mađara u dosadašnjim procenama učesnika tržišta.



Prema podacima sa Polimarketa do 15 časova, tržišta predviđanja jasno favorizuju Petera Mađara kao narednog premijera Mađarske.



Njegove šanse procenjuju se na oko 83 odsto, dok se Viktor Orban trenutno se nalazi na oko 19 odsto verovatnoće.







Ostali kandidati ostaju ispod 1 odsto i praktično bez uticaja na ukupnu projekciju.

Ukupan obim trgovanja premašio je 68 miliona dolara-.

Iako tržišta predviđanja ne predstavljaju zvanične rezultate, često se smatraju jednim od preciznijih indikatora očekivanog ishoda, jer agregiraju informacije, očekivanja i analize velikog broja učesnika u realnom vremenu.