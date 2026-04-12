RTS1
05.55 Jutarnji program
06.00 Vesti
08.00 Jutarnji dnevnik
08.30 Jutarnji program
09.00 Šarenica
10.55 Znanje imanje
11.55 Eko minijature
12.00 Dnevnik
12.20 Vreme, stanje na putevima
12.30 Veterinarska misija
13.00 SAT
13.45 Superpotera, kviz
14.50 Gastronomad
15.05 Vesti
15.15 Kuhinja moga kraja
16.20 Vesti
16.25 Selo gori a baba se češlja, TV serija
17.30 Tito – Između Istoka i Zapada
18.25 Sasvim prirodno
19.00 Slagalica, kviz
19.20 Vreme
19.30 Dnevnik
20.05 Selo gori a baba se češlja, igrana serija
21.15 Ja volim Srbiju
22.35 Jeloustoun, serija
23.30 Dnevnik
23.50 Velika iluzija
00.25 Sat
01.15 Šarenica
03.00 Dnevnik 2
03.35 Kuhinja moga kraja
Najava
SAT 13.00 RTS1
Da li kvalitet goriva zavisi od vrste nafte? - Današnja emisija SAT posvećena je nafti i naftnim derivatima. Otkrivaju kakve sve vrste sirove nafte postoje, da li kvalitet zavisi od mesta odakle dolazi, da li jedna rafinerija koja je godinama koristila jednu naftu sada može da prerađuje neku drugu i da li kvalitet goriva koje sipamo u naša vozila zapravo zavisi od kvaliteta sirove nafte. Odgovore na sva ta pitanja potražili su na Tehnološkom fakultetu u Novom Sadu. Ljubitelji novih automobila uživaće u kadrovima vožnje nove Opel "Astre", zavirili su i u ekskluzivni "Majbah 680s", a direktno iz Španije donose detaljnu priču o novom Tojotinom modelu "RAV4".
RTS2
06.50 Muzika za dobro jutro: Rromane đilja (Romska muzika)
Amen adjes (Mi danas)
08.35 Slagalica
09.00 Vaskršnja liturgija, prenos iz Hrama Svetog Save
10.30 Zavet
11.00 Plava ptica – Uskršnja pesma
11.05 Treniraj sa šampionom
11.30 E-TV
12.00 Put pobednika (na znakovnom jeziku)
12.25 Verski mozaik Srbije
13.10 Kulturako aresipe (Kultura i tradicija Roma)
13.40 Romanipen
14.00 Glasovi iz prošlosti – Priče o legatima
14.40 Svetski:Anja Šišarica
15.10 Prevaspitani
15.40 Eko minijature
15.40 Eko perspektive
16.00 Mira Adanja Polak
16.30 TV Teatar: Ciklus – Jovan Sterija Popović (220 godina od rođenja), Ženidba i udadba
17.50 Rukomet (ž): Kvalifikacije za EP 2026, Srbija – Ukrajina, prenos
18.40 Tajna okovanih jaja (Faberže)
19.35 Tajvanska kanasta, film
21.20 Džez klub
22.10 Na nišanu, serija
23.00 Minari, film
01.00 23. gitar art festival: Miroslav Tadić i prijatelji
02.00 Rukomet (ž): Kvalifikacije za EP 2026, Srbija – Ukrajina
03.30 Džez klub
04.20 Glasovi iz prošlosti – priče o legatima
04.55 Pravaspitani
Najava
Rukomet (ž): Kvalifikacije za EP 2026, Srbija – Ukrajina 17.50 RTS2
Rukometašice Srbije će u Novom Sadu imati priliku da overe plasman na sledeće Evropsko prvenstvo. Posle 5 odigranih kola Srbija ima priliku da pobedom potvrdi plasman na Evropsko prvenstvo, ali čak i poraz manji od 11 golova razlike ostavlja Srbiju na drugom mestu, iza Švedske, a ispred Ukrajine i Litvanije. Naravno o porazu niko ne razmišlja, jer je Srbija znatno kvalitetnija selekcija od Ukrajine. To su naše rukometašice potvrdile pobedom od 11 golova razlike na gostovanju protiv Ukrajinki. Bila bi velika stvar pobedom završiti kvalifikacije i sa novm dozom samopouzdanja dočekati decembar. Pobeda je važna i za nekolicinu mlađih rukometašica, ali i za selektorku Sandru Kolaković, koja je počela stvaranje nove selekcije sa ciljem da se stigne do olimpijskih igara 2028. u Los Anđelesu. Utakmica počinje u 18 časova. Direktan prenos je na Drugom programu RTS-a, a komentator je Predrag Strajnić.
PINK
05.30 Novo vikend jutro, jutarnji program
13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program
13.30 Premijera vikend specijal, emisija
14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program
15.30 Premijera vikend specijal, emisija
18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program
19.30 Odbačena, igrana serija
21.00 Hit tvit, voditeljka i autorka Verica Bradić
23.00 Elita – izbacivanje, rijaliti šou
Najava
Hit tvit 21.00 Pink
Voditeljka Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras bira najvažniju objavu nedelje na Tviteru, Fejsbuku i Jutjubu.
PRVA
05.55 Plodovi
06.55 Nećete verovati
07.30 Ekskluziv
07.55 Jutro, jutarnji program
12.00 Galileo
12.45 Grand - specijal
14.45 Najbolji san, igrana serija
15.45 Najbolji san, igrana serija
16.45 MasterChef Srbija
18.00 Vesti
18.55 Eksploziv
19.30 Ekskluziv - specijal
20.00 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, serija
21.00 Nikad nije kasno
00.00 Na mestu zločina sa Mašanom
00.30 Radna akcija sa Tamarom
01.30 Nećete verovati
02.00 Eksploziv
02.30 Galielo
03.00 Na mestu zločina sa Mašanom
Najava
Eksploziv 18.55 Prva
Pre tačno 11 godina dobili smo jedan mejl, bez informacije koja obećava priču. Bez razloga da se na njega odgovori, a kamoli izađe na teren. Ipak, verovali smo novinarskoj intuiciji. Ekipa "EXploziva", na poziv mladih sveštenika, odlazi u manastir Tumane. Mesto je bilo gotovo nevidljivo. Bez gužve. Bez redova. Tek poneki vernik i tišina koja govori više od kamere. Međutim, čuli smo viziju i velike planove za budućnost. Osetili neverovatnu snagu i energiju. Danas je to slika koja ne staje u kadar. Stotine ljudi svakoga dana prolaze kroz manastirsku portu. Beskrajni redovi za molitvu i ispovest. Od zaboravljenog mesta do jednog od najposećenijih manastira u zemlji. Šta se dogodilo između ta dva kadra? Da li je manasti pronašao ljude — ili su ljudi pronašli manastir? Verujte, u ovoj priči, ima mesta i za čuda! Priču o manastiru Tumane ove nedelje na Prvu televiziju od 18.55 donosi nam Milan Katanić, a voditelj "EXploziva" je Ana Rajković.
B92
06.00 Štoperica, kviz
07.00 Sinđelići, domaća igrana serija
08.00 Plodno i rodno
09.30 Slatkara
10.00 Misija Šapa
10.30 Paramparčad, igrana serija
12.30 Automoto šou
13.00 Štoperica, kviz
13.30 7 dana: Nedelja sa Nedeljkovićem
14.30 Uzbuna
15.30 B92 sportski pregled
16.00 Vesti B92, informativni program
16.30 Osvrt
17.00 Sa Žikom po Srbiji
18.00 Moje selo veselo
19.00 Azbuka našeg života, igrana serija
20.00 Teorije zavera
22.00 48 sati svadba
23.00 Uzbuna
00.00 Kuhinja, serija
01.00 Kuhinja, serija
02.00 Dug moru, serija
03.00 Dug moru, serija
04.00 Dug moru, serija
Najava
Teorije zavera 20.0 B92
U novoj epizodi emisije "Teorije zavera" teme je Voskresni Srbijo!. Gosti Saše Borojevića su advokat Nebojša perović, akademik dr Mirjana Sovilj, etnografski kolekcionar i čuvar srpskog blaga Željko Utvar, a u emisiju će se uključiti žitelj Kosovske Mitrovice Dušan Obrenović. U prazničnom, uskršnjem izdanju imaćemo priliku da čujemo i nastup sestara Marija i Marine Gobović u pratnji harmonikaša Dragana Todorovića Žvakca. Emisija "Teorije zavera" na programu televizije B92 je od 20.00.
STB
06.05 Predvideti nepredvidivo
06.45 TV Šopingmanija
07.00 Vesti
07.10 Zdravlje i vi
08.00 Vesti
08.10 Telestar
08.40 TV Šopingmanija
09.00 Vesti
09.05 Duhovnici
10.00 Vesti
10.05 Marija Gaćinska - Sila se Božija u nemoći pokazuje
11.00 Vesti
11.07 Čuvajmo svoje
11.35 Zanati koji nestaju
12.00 Vaskršnja poslanica Patrijarha Porfirija
12.15 Telestar
13.00 Vesti
13.10 Savremena oftamologija Sveti vid
13.45 TV Šopingmanija
14.00 Vesti
14.10 Moja polisa
14.40 TV Šopingmanija
15.00 Vesti
15.10 Bez garda sa Ivanom Vučićević
16.00 Duhovnici
16.30 Nepoznate priče prirode
16.50 TV Šopingmanija
17.00 Vesti
17.10 TV Šopingmanija
17.25 Srcem kroz Srbiju
18.00 Vesti
18.10 Focus radio. Ritam nedelje
19.00 Vesti
19.07 Vaše zdravlje naša briga
19.22 Intervju dana
19.45 TV Šopingmanija
20.00 Vesti
20.10 Srbija radi Srbija se gradi
20.35 Besmrtne srpkinje
21.00 Vesti
21.10 Sveta zemlja jedna priča
21.50 TV Šopingmanija
22.00 Vesti
22.10 Biljana za Vas
23.00 Vesti
23.10 TV Šopingmanija
23.25 Focus radio. Ritam nedelje
00.20 Vesti
00.27 TV Šopingmanija
00.42 Noćni program
Najava
Biljana za Vas 22.10 STB
Miks pozorišta, dizajna, sporta, medicine, na brz i moderan način. Emisija je za publiku od plus 30, ali i za domaćice i doktore nauka.
RTV1
06.15 Verski nedeljnik
07.10 Bukvar pravoslavlja
07.40 Drava se ne predaje!
09.00 Vaskršnja Sveta arhijerejska liturgija, prenos iz Saborne crkve u Novom Sadu
11.00 O drami ponovnog susreta Boga i čoveka
11.08 Vaskršnji pozdrav iz Sremskih Karlovaca
11.21 Vaskršnji omaž herojima Velikog rata
11.30 Vaskršnja povest Marije Trandafil
12.00 Vesti za osobe sa oštećenim sluhom
12.05 Pop Ćira i pop Spira, igrana serija
13.20 Bela Vaskršnja priča Medljanska
14.00 Dodati život godinama, zabavni program
15.22 Špijun, igrani film
17.00 TV dnevnik
17.25 Svet oko nas
17.52 Saurina hota, dokumentarni film
19.16 Vaskršnji pozdrav iz Sremskih Karlovaca
19.30 TV dnevnik
20.05 Bela Vaskršnja priča Medljanska
20.50 Crveno, plavo, belo
22.00 Vojvođanski dnevnik
22.30 Neka pesma kaze
22.54 Dodati život godinama
00.17 Crveno, plavo, belo, zabavni program
01.55 Neka pesma kaže
Najava
Špijun 15.22 RTV1
Slavnu skandivnasku glumicu, početak Drugog svetskog rata zatiče u Stokholmu. Kada joj otac završi u zarvoru ona postaje špijunka obaveštajne službe.
RTV Pančevo
06.35 Inforom
07.00 Buna ziua
07.25 Makedonski ubavini
08.00 Po vašem izboru
09.15 Agroinfo
10.10 Uskršnja poslanica patrijarha Porfirija
12.00 Lice nacije
13.10 Žene iz mog sokaka
16.40 Povratak kući, igrana serija
17.30 Buna ziua
18.00 Makedonski ubavini
18.35 Inforom
19.00 Velike vesti
19.35 Slovenci smo
20.05 Uključenje u program TV Informera
21.00 U centru pažnje
21.30 Dokumentarni program
22.35 Dokumentarni program
23.20 Noćni program
Najava
Slovenci smo 19.35 Pančevo
Donosimo Vam reportaže o životu Slovenaca u Vojvodini. Saznajte sve o njihovim nastojanjima da se očuvaju tradicija, kultura i običaji ovog naroda.
Happy
05.50 Dobro jutro Srbijo
09.00 Bolja zemlja
10.00 Radio Happy
12.35 Biostil TV prodaja
12.50 Vesti
13.00 Telestar TV prodaja
13.15 Provodadžije
14.00 Telemaster 1
14.30 1 na 1, kviz
15.00 Posle ručka
16.30 Telemaster 2
17.05 Naslovna strana, kviz
17.40 Žena, igrana serija
18.25 Crvene ruže, igrana serija
19.10 Porodične tajne, serija
20.00 Aktuelnosti
23.00 Žena, igrana serija
23.47 Crvene ruže, igrana serija
00.34 Porodične tajne, serija
01.13 1 na 1, kviz
01.43 Radio Happy
Najava
Bolja zemlja 09.00 Happy
Bolja Zemlja pokriva najnovije vesti iz poljoprivrede i agrobiznisa. Naša misija je da vam pružimo novosti iz agrara, korisne savete i stručne vodiče...
SUPERSTAR
07.50 Nedelja, domaća igrana serija
08.45 Mis tajni agent, igrani film
10.40 Mis tajni agent 2, igrani film
12.40 Lavlje srce, igrani film
14.30 Vremenski policajac, igrani film
16.10 Dvostruka obmana, igrani film
17.55 Šest metaka, igrani film
20.00 Nedelja, domaća igrana serija
21.00 Nedelja, domaća igrana serija
21.55 Stradanje Isusovo, igrani film
00.10 Deset Božijih zapovesti, igrani film
Najava
Dvostruka obmana 16.30 Superstar
Antiteroristički agent Džek Kvin odlazi u prevremenu penziju nakon što ne uspe da uhvati opasnog teroristu Stavrosa. Uloge: Žan-Klod van Dam, Denis Rodman.
Prva Plus
08.45 Andrija i Anđelka, serija
09.15 Radna akcija sa Tamarom
10.00 Reci 8
10.50 Crni Gruja, igrana serija
11.30 Andrija i Anđelka, serija
12.30 Hotel, serija
17.05 Crni Gruja, igrana serija
18.00 Reci 8
18.45 Pogrešan čovek, serija
23.00 Mark Felt: Čovek koji je srušio Belu kuću, igrani film
01.10 Ubice mog oca, igrana serija
Blic TV
07.30 Jutro na Blic
10.30 Neka ti je slatko
11.15 Ceca šou - Miks pesama
12.15 Kakav deda, takav unuk, film
14.00 Metar moga sela
15.00 Ceca šou
16.00 Balkanskom ulicom
17.45 Idi mi, dođi mi, igrani film
19.15 Naj od naj
19.35 Jorgovani, film
21.10 Kad porastem biću Kengur, igrani film
23.00 Biseri
23.50 Super Šerif, igrani film
UNA TV
07.45 Očima deteta
08.05 Zavet, domaći film
10.20 Sekula se ponovo ženi, domaći film
12.05 Državni službenik, domaća serija
13.00 Una vesti
13.05 Ko to tamo peva, domaći film
14.40 Očima deteta
14.55 Male žene, igrani film
17.30 Una intervju - Nela Mihailović
18.30 Una dan
19.00 Varljivo leto ’68, domaći film
20.40 Državni službenik, domaća serija
21.35 Luda noć u muzeju 2, igrani film
23.25 Stena, igrani film
01.40 Dobro došli u džunglu, igrani film
03.20 Dvostruka osveta, igrani film
HYPE TV
08.00 Bos il’ hadžija, igrana serija
10.00 Aviondžije, igrana serija
12.00 Male stvari - gosti: Marija Bursać Vukadin, Aleksandra Putniković
13.00 Hype zvezde
15.00 Nedokazani
16.00 Chit chat gost: Aleksandar Gašić
17.00 Uskršnji specijal
19.00 Ko si kad ne gleda niko - Uskrs
20.00 Alapače, serija
20.30 Mobil auto
21.00 Kafana na Balkanu, igrani film
22.00 Priča o otmici, igrani film
00.00 Bos il’ hadžija, igrana serija
Cinemania
05.50 Bilo jednom u Dedvudu, film
07.15 Projekat Florida, igrani film
10.15 Mumini na rivijeri, film
11.40 Mumini i zimske čarolije, film
13.10 Kung fu kaskader, film
15.20 Plagijator, film
17.10 Projekat Florida, igrani film
19.05 Do kraja sveta, igrani film
21.00 Kerol, igrani film
23.10 Drugačiji otac, igrani film
01.20 Prekid, film
03.00 Moja smrt, igrani film
Newsmax Balkans
09.30 Tražim reč
11.00 Avantura Evropa
12.00 Presek
12.30 Top story
13.00 Kadrovi vremena
13.30 Stav nedelje
14.10 Razumno
15.00 Presek
15.30 Tražim reč
17.10 Kadrovi vremena
17.30 Stav region Skoplje
19.00 Portal
19.30 Stav regiona
20.00 Kadrovi vremena
21.00 Dijagnoza
22.00 Sinteza
24 kitchen
12.00 Lukin glavni sastojak
13.00 Džoana Lamli: Avantura tragom začina
15.00 Džejmi: Brzo i prosto
16.00 Uskršnja gozba: Meri Beri
17.00 Silvijin majstorski kurs italijanske kuhinje
18.00 Rudolfova pekara: Proslave
19.00 Ejnslijevi fantastični ukusi
20.00 Indija: Luk Nuen
21.00 Jedi, lutaj, uživaj
Star Movies
06.00 Još sam živa, igrana serija
06.55 Za igru je potrebno dvoje, igrani film
08.55 Jedan pas se vraća kući, film
10.55 Matorani 2, igrani film
13.00 40 dana i 40 noći, igrani film
15.00 Bornov ultimatum, igrani film
17.20 Bornovo nasleđe, film
20.00 Bridžet Džouns: Na ivici razuma, igrani film
22.20 Erin Brokovič, igrani film
Star Life
06.45 Prvobitni
09.25 911
12.05 Kad neveste zarate, film
13.50 Ljubavni život
14.20 Kako sam upoznao vašu majku
14.50 Kako sam upoznao vašu majku
16.35 Kako sam upoznao vašu majku
17.05 Očajne domaćice
18.00 Očajne domaćice
20.00 Pored mora, igrani film
22.40 911
