RTS1

05.55 Jutarnji program

06.00 Vesti

08.00 Jutarnji dnevnik

08.30 Jutarnji program

09.00 Šarenica

10.55 Znanje imanje

11.55 Eko minijature

12.00 Dnevnik

12.20 Vreme, stanje na putevima

12.30 Veterinarska misija

13.00 SAT

13.45 Superpotera, kviz

14.50 Gastronomad

15.05 Vesti

15.15 Kuhinja moga kraja

16.20 Vesti

16.25 Selo gori a baba se češlja, TV serija

17.30 Tito – Između Istoka i Zapada

18.25 Sasvim prirodno

19.00 Slagalica, kviz

19.20 Vreme

19.30 Dnevnik

20.05 Selo gori a baba se češlja, igrana serija

21.15 Ja volim Srbiju

22.35 Jeloustoun, serija

23.30 Dnevnik

23.50 Velika iluzija

00.25 Sat

01.15 Šarenica

03.00 Dnevnik 2

03.35 Kuhinja moga kraja

SAT 13.00 RTS1

Da li kvalitet goriva zavisi od vrste nafte? - Današnja emisija SAT posvećena je nafti i naftnim derivatima. Otkrivaju kakve sve vrste sirove nafte postoje, da li kvalitet zavisi od mesta odakle dolazi, da li jedna rafinerija koja je godinama koristila jednu naftu sada može da prerađuje neku drugu i da li kvalitet goriva koje sipamo u naša vozila zapravo zavisi od kvaliteta sirove nafte. Odgovore na sva ta pitanja potražili su na Tehnološkom fakultetu u Novom Sadu. Ljubitelji novih automobila uživaće u kadrovima vožnje nove Opel "Astre", zavirili su i u ekskluzivni "Majbah 680s", a direktno iz Španije donose detaljnu priču o novom Tojotinom modelu "RAV4".

RTS2

06.50 Muzika za dobro jutro: Rromane đilja (Romska muzika)

Amen adjes (Mi danas)

08.35 Slagalica

09.00 Vaskršnja liturgija, prenos iz Hrama Svetog Save

10.30 Zavet

11.00 Plava ptica – Uskršnja pesma

11.05 Treniraj sa šampionom

11.30 E-TV

12.00 Put pobednika (na znakovnom jeziku)

12.25 Verski mozaik Srbije

13.10 Kulturako aresipe (Kultura i tradicija Roma)

13.40 Romanipen

14.00 Glasovi iz prošlosti – Priče o legatima

14.40 Svetski:Anja Šišarica

15.10 Prevaspitani

15.40 Eko minijature

15.40 Eko perspektive

16.00 Mira Adanja Polak

16.30 TV Teatar: Ciklus – Jovan Sterija Popović (220 godina od rođenja), Ženidba i udadba

17.50 Rukomet (ž): Kvalifikacije za EP 2026, Srbija – Ukrajina, prenos

18.40 Tajna okovanih jaja (Faberže)

19.35 Tajvanska kanasta, film

21.20 Džez klub

22.10 Na nišanu, serija

23.00 Minari, film

01.00 23. gitar art festival: Miroslav Tadić i prijatelji

02.00 Rukomet (ž): Kvalifikacije za EP 2026, Srbija – Ukrajina

03.30 Džez klub

04.20 Glasovi iz prošlosti – priče o legatima

04.55 Pravaspitani

Rukomet (ž): Kvalifikacije za EP 2026, Srbija – Ukrajina 17.50 RTS2

Rukometašice Srbije će u Novom Sadu imati priliku da overe plasman na sledeće Evropsko prvenstvo. Posle 5 odigranih kola Srbija ima priliku da pobedom potvrdi plasman na Evropsko prvenstvo, ali čak i poraz manji od 11 golova razlike ostavlja Srbiju na drugom mestu, iza Švedske, a ispred Ukrajine i Litvanije. Naravno o porazu niko ne razmišlja, jer je Srbija znatno kvalitetnija selekcija od Ukrajine. To su naše rukometašice potvrdile pobedom od 11 golova razlike na gostovanju protiv Ukrajinki. Bila bi velika stvar pobedom završiti kvalifikacije i sa novm dozom samopouzdanja dočekati decembar. Pobeda je važna i za nekolicinu mlađih rukometašica, ali i za selektorku Sandru Kolaković, koja je počela stvaranje nove selekcije sa ciljem da se stigne do olimpijskih igara 2028. u Los Anđelesu. Utakmica počinje u 18 časova. Direktan prenos je na Drugom programu RTS-a, a komentator je Predrag Strajnić.

PINK

05.30 Novo vikend jutro, jutarnji program

13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program

13.30 Premijera vikend specijal, emisija

14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program

15.30 Premijera vikend specijal, emisija

18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program

19.30 Odbačena, igrana serija

21.00 Hit tvit, voditeljka i autorka Verica Bradić

23.00 Elita – izbacivanje, rijaliti šou

Hit tvit 21.00 Pink

Voditeljka Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras bira najvažniju objavu nedelje na Tviteru, Fejsbuku i Jutjubu.

PRVA

05.55 Plodovi

06.55 Nećete verovati

07.30 Ekskluziv

07.55 Jutro, jutarnji program

12.00 Galileo

12.45 Grand - specijal

14.45 Najbolji san, igrana serija

15.45 Najbolji san, igrana serija

16.45 MasterChef Srbija

18.00 Vesti

18.55 Eksploziv

19.30 Ekskluziv - specijal

20.00 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, serija

21.00 Nikad nije kasno

00.00 Na mestu zločina sa Mašanom

00.30 Radna akcija sa Tamarom

01.30 Nećete verovati

02.00 Eksploziv

02.30 Galielo

03.00 Na mestu zločina sa Mašanom

Eksploziv 18.55 Prva

Pre tačno 11 godina dobili smo jedan mejl, bez informacije koja obećava priču. Bez razloga da se na njega odgovori, a kamoli izađe na teren. Ipak, verovali smo novinarskoj intuiciji. Ekipa "EXploziva", na poziv mladih sveštenika, odlazi u manastir Tumane. Mesto je bilo gotovo nevidljivo. Bez gužve. Bez redova. Tek poneki vernik i tišina koja govori više od kamere. Međutim, čuli smo viziju i velike planove za budućnost. Osetili neverovatnu snagu i energiju. Danas je to slika koja ne staje u kadar. Stotine ljudi svakoga dana prolaze kroz manastirsku portu. Beskrajni redovi za molitvu i ispovest. Od zaboravljenog mesta do jednog od najposećenijih manastira u zemlji. Šta se dogodilo između ta dva kadra? Da li je manasti pronašao ljude — ili su ljudi pronašli manastir? Verujte, u ovoj priči, ima mesta i za čuda! Priču o manastiru Tumane ove nedelje na Prvu televiziju od 18.55 donosi nam Milan Katanić, a voditelj "EXploziva" je Ana Rajković.

B92

06.00 Štoperica, kviz

07.00 Sinđelići, domaća igrana serija

08.00 Plodno i rodno

09.30 Slatkara

10.00 Misija Šapa

10.30 Paramparčad, igrana serija

12.30 Automoto šou

13.00 Štoperica, kviz

13.30 7 dana: Nedelja sa Nedeljkovićem

14.30 Uzbuna

15.30 B92 sportski pregled

16.00 Vesti B92, informativni program

16.30 Osvrt

17.00 Sa Žikom po Srbiji

18.00 Moje selo veselo

19.00 Azbuka našeg života, igrana serija

20.00 Teorije zavera

22.00 48 sati svadba

23.00 Uzbuna

00.00 Kuhinja, serija

01.00 Kuhinja, serija

02.00 Dug moru, serija

03.00 Dug moru, serija

04.00 Dug moru, serija

Teorije zavera 20.0 B92

U novoj epizodi emisije "Teorije zavera" teme je Voskresni Srbijo!. Gosti Saše Borojevića su advokat Nebojša perović, akademik dr Mirjana Sovilj, etnografski kolekcionar i čuvar srpskog blaga Željko Utvar, a u emisiju će se uključiti žitelj Kosovske Mitrovice Dušan Obrenović. U prazničnom, uskršnjem izdanju imaćemo priliku da čujemo i nastup sestara Marija i Marine Gobović u pratnji harmonikaša Dragana Todorovića Žvakca. Emisija "Teorije zavera" na programu televizije B92 je od 20.00.

STB

06.05 Predvideti nepredvidivo

06.45 TV Šopingmanija

07.00 Vesti

07.10 Zdravlje i vi

08.00 Vesti

08.10 Telestar

08.40 TV Šopingmanija

09.00 Vesti

09.05 Duhovnici

10.00 Vesti

10.05 Marija Gaćinska - Sila se Božija u nemoći pokazuje

11.00 Vesti

11.07 Čuvajmo svoje

11.35 Zanati koji nestaju

12.00 Vaskršnja poslanica Patrijarha Porfirija

12.15 Telestar

13.00 Vesti

13.10 Savremena oftamologija Sveti vid

13.45 TV Šopingmanija

14.00 Vesti

14.10 Moja polisa

14.40 TV Šopingmanija

15.00 Vesti

15.10 Bez garda sa Ivanom Vučićević

16.00 Duhovnici

16.30 Nepoznate priče prirode

16.50 TV Šopingmanija

17.00 Vesti

17.10 TV Šopingmanija

17.25 Srcem kroz Srbiju

18.00 Vesti

18.10 Focus radio. Ritam nedelje

19.00 Vesti

19.07 Vaše zdravlje naša briga

19.22 Intervju dana

19.45 TV Šopingmanija

20.00 Vesti

20.10 Srbija radi Srbija se gradi

20.35 Besmrtne srpkinje

21.00 Vesti

21.10 Sveta zemlja jedna priča

21.50 TV Šopingmanija

22.00 Vesti

22.10 Biljana za Vas

23.00 Vesti

23.10 TV Šopingmanija

23.25 Focus radio. Ritam nedelje

00.20 Vesti

00.27 TV Šopingmanija

00.42 Noćni program

Biljana za Vas 22.10 STB

Miks pozorišta, dizajna, sporta, medicine, na brz i moderan način. Emisija je za publiku od plus 30, ali i za domaćice i doktore nauka.

RTV1

06.15 Verski nedeljnik

07.10 Bukvar pravoslavlja

07.40 Drava se ne predaje!

09.00 Vaskršnja Sveta arhijerejska liturgija, prenos iz Saborne crkve u Novom Sadu

11.00 O drami ponovnog susreta Boga i čoveka

11.08 Vaskršnji pozdrav iz Sremskih Karlovaca

11.21 Vaskršnji omaž herojima Velikog rata

11.30 Vaskršnja povest Marije Trandafil

12.00 Vesti za osobe sa oštećenim sluhom

12.05 Pop Ćira i pop Spira, igrana serija

13.20 Bela Vaskršnja priča Medljanska

14.00 Dodati život godinama, zabavni program

15.22 Špijun, igrani film

17.00 TV dnevnik

17.25 Svet oko nas

17.52 Saurina hota, dokumentarni film

19.16 Vaskršnji pozdrav iz Sremskih Karlovaca

19.30 TV dnevnik

20.05 Bela Vaskršnja priča Medljanska

20.50 Crveno, plavo, belo

22.00 Vojvođanski dnevnik

22.30 Neka pesma kaze

22.54 Dodati život godinama

00.17 Crveno, plavo, belo, zabavni program

01.55 Neka pesma kaže

Špijun 15.22 RTV1

Slavnu skandivnasku glumicu, početak Drugog svetskog rata zatiče u Stokholmu. Kada joj otac završi u zarvoru ona postaje špijunka obaveštajne službe.

RTV Pančevo

06.35 Inforom

07.00 Buna ziua

07.25 Makedonski ubavini

08.00 Po vašem izboru

09.15 Agroinfo

10.10 Uskršnja poslanica patrijarha Porfirija

12.00 Lice nacije

13.10 Žene iz mog sokaka

16.40 Povratak kući, igrana serija

17.30 Buna ziua

18.00 Makedonski ubavini

18.35 Inforom

19.00 Velike vesti

19.35 Slovenci smo

20.05 Uključenje u program TV Informera

21.00 U centru pažnje

21.30 Dokumentarni program

22.35 Dokumentarni program

23.20 Noćni program

Slovenci smo 19.35 Pančevo

Donosimo Vam reportaže o životu Slovenaca u Vojvodini. Saznajte sve o njihovim nastojanjima da se očuvaju tradicija, kultura i običaji ovog naroda.

Happy

05.50 Dobro jutro Srbijo

09.00 Bolja zemlja

10.00 Radio Happy

12.35 Biostil TV prodaja

12.50 Vesti

13.00 Telestar TV prodaja

13.15 Provodadžije

14.00 Telemaster 1

14.30 1 na 1, kviz

15.00 Posle ručka

16.30 Telemaster 2

17.05 Naslovna strana, kviz

17.40 Žena, igrana serija

18.25 Crvene ruže, igrana serija

19.10 Porodične tajne, serija

20.00 Aktuelnosti

23.00 Žena, igrana serija

23.47 Crvene ruže, igrana serija

00.34 Porodične tajne, serija

01.13 1 na 1, kviz

01.43 Radio Happy

Bolja zemlja 09.00 Happy

Bolja Zemlja pokriva najnovije vesti iz poljoprivrede i agrobiznisa. Naša misija je da vam pružimo novosti iz agrara, korisne savete i stručne vodiče...

SUPERSTAR

07.50 Nedelja, domaća igrana serija

08.45 Mis tajni agent, igrani film

10.40 Mis tajni agent 2, igrani film

12.40 Lavlje srce, igrani film

14.30 Vremenski policajac, igrani film

16.10 Dvostruka obmana, igrani film

17.55 Šest metaka, igrani film

20.00 Nedelja, domaća igrana serija

21.00 Nedelja, domaća igrana serija

21.55 Stradanje Isusovo, igrani film

00.10 Deset Božijih zapovesti, igrani film

Dvostruka obmana 16.30 Superstar

Antiteroristički agent Džek Kvin odlazi u prevremenu penziju nakon što ne uspe da uhvati opasnog teroristu Stavrosa. Uloge: Žan-Klod van Dam, Denis Rodman.

Prva Plus

08.45 Andrija i Anđelka, serija

09.15 Radna akcija sa Tamarom

10.00 Reci 8

10.50 Crni Gruja, igrana serija

11.30 Andrija i Anđelka, serija

12.30 Hotel, serija

17.05 Crni Gruja, igrana serija

18.00 Reci 8

18.45 Pogrešan čovek, serija

23.00 Mark Felt: Čovek koji je srušio Belu kuću, igrani film

01.10 Ubice mog oca, igrana serija

Blic TV

07.30 Jutro na Blic

10.30 Neka ti je slatko

11.15 Ceca šou - Miks pesama

12.15 Kakav deda, takav unuk, film

14.00 Metar moga sela

15.00 Ceca šou

16.00 Balkanskom ulicom

17.45 Idi mi, dođi mi, igrani film

19.15 Naj od naj

19.35 Jorgovani, film

21.10 Kad porastem biću Kengur, igrani film

23.00 Biseri

23.50 Super Šerif, igrani film

UNA TV

07.45 Očima deteta

08.05 Zavet, domaći film

10.20 Sekula se ponovo ženi, domaći film

12.05 Državni službenik, domaća serija

13.00 Una vesti

13.05 Ko to tamo peva, domaći film

14.40 Očima deteta

14.55 Male žene, igrani film

17.30 Una intervju - Nela Mihailović

18.30 Una dan

19.00 Varljivo leto ’68, domaći film

20.40 Državni službenik, domaća serija

21.35 Luda noć u muzeju 2, igrani film

23.25 Stena, igrani film

01.40 Dobro došli u džunglu, igrani film

03.20 Dvostruka osveta, igrani film

HYPE TV

08.00 Bos il’ hadžija, igrana serija

10.00 Aviondžije, igrana serija

12.00 Male stvari - gosti: Marija Bursać Vukadin, Aleksandra Putniković

13.00 Hype zvezde

15.00 Nedokazani

16.00 Chit chat gost: Aleksandar Gašić

17.00 Uskršnji specijal

19.00 Ko si kad ne gleda niko - Uskrs

20.00 Alapače, serija

20.30 Mobil auto

21.00 Kafana na Balkanu, igrani film

22.00 Priča o otmici, igrani film

00.00 Bos il’ hadžija, igrana serija

Cinemania

05.50 Bilo jednom u Dedvudu, film

07.15 Projekat Florida, igrani film

10.15 Mumini na rivijeri, film

11.40 Mumini i zimske čarolije, film

13.10 Kung fu kaskader, film

15.20 Plagijator, film

17.10 Projekat Florida, igrani film

19.05 Do kraja sveta, igrani film

21.00 Kerol, igrani film

23.10 Drugačiji otac, igrani film

01.20 Prekid, film

03.00 Moja smrt, igrani film

Newsmax Balkans

09.30 Tražim reč

11.00 Avantura Evropa

12.00 Presek

12.30 Top story

13.00 Kadrovi vremena

13.30 Stav nedelje

14.10 Razumno

15.00 Presek

15.30 Tražim reč

17.10 Kadrovi vremena

17.30 Stav region Skoplje

19.00 Portal

19.30 Stav regiona

20.00 Kadrovi vremena

21.00 Dijagnoza

22.00 Sinteza

24 kitchen

12.00 Lukin glavni sastojak

13.00 Džoana Lamli: Avantura tragom začina

15.00 Džejmi: Brzo i prosto

16.00 Uskršnja gozba: Meri Beri

17.00 Silvijin majstorski kurs italijanske kuhinje

18.00 Rudolfova pekara: Proslave

19.00 Ejnslijevi fantastični ukusi

20.00 Indija: Luk Nuen

21.00 Jedi, lutaj, uživaj

Star Movies

06.00 Još sam živa, igrana serija

06.55 Za igru je potrebno dvoje, igrani film

08.55 Jedan pas se vraća kući, film

10.55 Matorani 2, igrani film

13.00 40 dana i 40 noći, igrani film

15.00 Bornov ultimatum, igrani film

17.20 Bornovo nasleđe, film

20.00 Bridžet Džouns: Na ivici razuma, igrani film

22.20 Erin Brokovič, igrani film

Star Life

06.45 Prvobitni

09.25 911

12.05 Kad neveste zarate, film

13.50 Ljubavni život

14.20 Kako sam upoznao vašu majku

14.50 Kako sam upoznao vašu majku

16.35 Kako sam upoznao vašu majku

17.05 Očajne domaćice

18.00 Očajne domaćice

20.00 Pored mora, igrani film

22.40 911