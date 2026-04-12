Praznici su u domu popularne pevačice Katarine Grujić rezervisani isključivo za porodicu i najbliže prijatelje, a u vaskršnjem intervju za Alo! progovorila je o tradicionalnim vrednostima, odnosu koji gradi s ćerkicom Katjom, kao i o braku sa suprugom Markom Gobeljićem. Osim što je istakla da joj je porodica na prvom mestu, Grujićeva nije krila da bi volela da ima mnogo dece.

Koliko vam je teško da uklopite obaveze i da budete zajedno za praznike, zbog Markovog čestog odsustva?

- Na sreću, od kada se Marko vratio iz Atine, nemamo česta razdvajanja, osim kada je u karantinu ili na utakmici van grada. Kada su veliki praznici u pitanju, kao što su Božić i Vaskrs, moja porodica je uvek na okupu. Marko tada nema obaveza, baš kao ni ja, jer godinama unazad odbijam da tada nastupam. Sreća moje porodice i toplina doma ne mogu da se mere ni sa čim. U tim danima sloga i jedinstvo dolaze do izražaja više nego inače.

Kako u vašoj kući izgleda Vaskrs? Imate li neke posebne običaje?

- U mojoj kući, kao i u svim drugim domovima, verujem, Vaskrs je najradosniji dan. Toga dana, trpeza je praznična, sto je raskošno dekorisan, jaja se ukrašavaju specijalnim tehnikama. Tada, takođe, prestajem da postim nakon sedam nedelja, i ukućanima, ali i sebi, ugađam s raznim đakonijama, kolačima. Poštujemo sve običaje, idemo u crkvu, nosimo crveno jaje - čuvarkuću, da se osvešta, a onda odlazimo na ručak kod mojih roditelja. Svemu tome se Katja naviše raduje, jer je i dalje, kao najmlađi član porodice, centar našeg sveta.

Ko je zadužen za farbanje jaja i ko u porodici napravi najlepše?

- Svi ženski članovi moje porodice ih farbaju na svoj način, a čija su najlepša, ne mogu da odgovorim. Moja majka ih farba na tradicionalni način, kuva ih u lukovini, moja sestra Bojana ih boji bojama za jaja, dok Katja i ja na internetu pratimo savremene trendove. Imamo razne metode, od šaranja, preko valjanja u kristal šećeru, oslikavanja posebnim bojama i tehnikama. Epilog je uvek isti, sva jaja budu razbijena i na kraju pojedena.

Da li se trudite da tokom praznika usporite tempo života i posvetite se sebi i najbližima?

- Apsolutno. To su oni dana kada sebi kažete: uspori, diši, uživaj. Više nego ikada, u tim danima osećam mir, spokojstvo i zahvalnost na svemu što mi je Bog dao. Zato je praznični period tako poseban. Ne samo za moju porodicu i mene, već za sve koji zbog brzine kojom se živi zaborave koliko smo blagosloveni kada imamo kome da se vratimo kući.

Kako uspevate da uskladite estradni tempo s porodičnim praznicima?

- Tokom velikih praznika, kao i kada je moja krsna slava u pitanju, nikada ne radim, ne snimam emisije, ne dajem intervjue. Tada provodim vreme s ukućanima i najbližim prijateljima. Oni su jedini kojima sam posvećena. Porodica je primarna na mojoj listi. Ne postoji posao koji bi to mogao da promeni.

Ko je tradicionalno pobednik u tucanju jajima kod vas?

- To se s godinama menjalo, tako da nemamo tu tradiciju. U našoj porodici ne pobeđuje jedna osoba. Kada smo Bojana i ja bile male, mama nam je davala drvena jaja kako bismo mislile da smo nepobedive. I dalje mi je smešno kada se setim toga. Kasnije je tu čar osetio Lav, sin moje sestre Bojane, a budući da je on sada već veliki dečak i da ne možemo da mu podvaljujemo, Katja trenutno misli da je najjača. Sreća na njenom licu kada razbije dedino jaje ne može da se meri ni sa čim.

Da li je istina da ste ove godine rešili da pobegnete od estradnog haosa i Vaskrs provedete daleko od svih?

- Ako mislite na moju nedavnu posetu svetinjama na Kosovu i Metohiji, možemo reći da da, ali ipak sam to učinila pre samog Vaskrsa, tako da najradosniji hrišćanski praznik ipak provodim kod kuće i ne idem nikud.

I ono čuveno pitanje za kraj, kada smo kod porodice, da li priželjkujete proširenje porodice?

- Na ovo pitanje uvek dajem isti odgovor, posebno nakon što sam postala majka i shvatila da je to najveće bogatstvo i najveći blagoslov od svih. Volela bih da Katja dobije i brata i sestru, i ja lično, kao i Marko. Ne bismo imali ništa protiv ni da imamo petoro dece, a da li ćemo ih imati, kao i kada će se to desiti, samo Bog zna.

NEGUJEM ESTRADNA PRIJATELJSTVA

Koji estradni prijatelj vam prvi pošalje čestitku, a kome se vi uvek javite?

- Uvek su to jedni te isti prijatelji, koje odavno smatram i članovima svoje porodice. Pre svih, moj pobratim Uroš Živković, moja kuma Andreana Čekić, ali i Tamara Milutinović, Nadica Ademov. Imam toliko divnih prijatelja s estrade s kojima sam svakodnevno u kontaktu, a ne samo kada su praznici u pitanju. Imaju i oni mene, i to dobro znaju.

