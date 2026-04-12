London je, gotovo neprimetno ali vrlo jasno, povukao ručnu. Nakon meseci oštrih poruka i najava pojačanog pritiska, britanske vlasti sada su naredile svojoj vojsci da ne zaplenjuje tankere koji se povezuju sa takozvanom ruskom „flotom u senci“, a odluka nije došla iznenada, ali njen tajming otvara mnogo pitanja – naročito u trenutku kada se na terenu dešavaju promene koje više niko ne može da ignoriše.

Prema navodima britanskih medija, Ujedinjeno Kraljevstvo do sada nije zaustavilo niti pregledalo nijedan ruski tanker, uprkos sankcijama i političkim izjavama koje su ranije sugerisale sasvim drugačiji kurs.

Razlog koji se sada iznosi deluje tehnički, gotovo birokratski: pravne nedoumice. U Londonu smatraju da bi zaplena brodova u međunarodnim vodama, ili bez čvrstih dokaza, mogla predstavljati kršenje međunarodnog pomorskog prava. Drugim rečima, rizik je procenjen kao prevelik.

Ali iza te pravne formulacije, kako primećuju pojedini analitičari, krije se nešto mnogo konkretnije. U poslednje vreme Rusija je počela da prati svoje tankere ratnim brodovima, i to ne simbolično, već ozbiljno naoružanim jedinicama koje jasno šalju poruku.

Ta nova praksa menja računicu. Više nije reč samo o trgovinskim brodovima, već o potencijalno rizičnim susretima na moru.

U tom kontekstu se sve češće pominje i epizoda iz Lamanša, gde je ruska fregata Admiral Grigorovič pratila brodove povezane sa ovom flotom.

Taj potez je, prema pojedinim izveštajima, u britanskim političkim krugovima dočekan kao svojevrsno poniženje za premijera Kira Starmera. Nije toliko stvar u simbolici koliko u činjenici da se situacija na moru očigledno promenila, i to ne u korist Londona.

Novinar Džejms Naki ukazao je da je taj potez Moskve dodatno zakomplikovao ionako osetljivu situaciju. Jer kada se u priču uključe ratni brodovi, svaka odluka o zapleni više nije samo pravno pitanje – postaje pitanje bezbednosti, pa i šire stabilnosti. A tu već stvari izmiču kontroli birokratije.

Zanimljivo je da se ova promena stava Londona dešava paralelno sa sve glasnijim pozivima na pojačavanje pritiska na Rusiju.

Na papiru, retorika ostaje oštra. U praksi, međutim, potezi su oprezniji. Ta razlika između onoga što se govori i onoga što se radi sada postaje sve vidljivija.

U diplomatskim krugovima već se spekuliše da je London procenio da bi direktno presretanje tankera moglo dovesti do nepredvidivih posledica.

Jedna stvar je sankcionisati na papiru, a sasvim druga fizički zaustaviti brod koji prati ratna fregata. Granica između političkog pritiska i otvorenog incidenta na moru postaje opasno tanka.

I tu se priča ne završava. Jer ako je London zaista odustao od zaplene tankera zbog nove ruske taktike, to otvara šire pitanje: koliko su postojeće sankcije uopšte primenljive u realnim uslovima na terenu. Jer sankcija bez mehanizma sprovođenja ostaje samo politička poruka.

A more, kao i uvek, ne priznaje političke izjave. Tamo važe neka druga pravila. I upravo na toj liniji, između pravnih ograničenja i realne sile na vodi, sada se lomi odluka Londona koja bi mogla imati posledice daleko šire od samih tankera.