Prema navodima lokalnih izvora, vozilo je iz za sada neutvrđenih razloga izgubilo kontrolu, skrenulo sa kolovoza i završilo na strmoj padini, pri čemu je, kako se navodi, nekoliko puta prevrnuto tokom pada, preneo je portal "Prototema".

Uprkos nesreći i potpunom uništenju vozila, vozač je uspeo da se izvuče bez povreda i potom je privatnim vozilom prevezen u bolnicu na preventivni pregled.

Na lice mesta stigla je vatrogasna služba iz Kiata, dok nadležni organi istražuju okolnosti pod kojima je do nesreće došlo.