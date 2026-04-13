RTS 1
05.55 Jutarnji program
06.00 Vesti
06.05 Jutarnji program
08.00 Jutarnji dnevnik
08.30 Jutarnji program
11.00 Više od igre, igrana serija
12.00 Dnevnik
12.55 Sportski dnevnik
13.15 Lov i ribolov
13.50 Jedan dan
15.00 Vesti
15.10 Ovo je Srbija
15.50 Selo gori, a baba se češlja, igrana serija
17.00 Dnevnik RTV Vojvodine
17.20 Šta radite, bre
17.45 Beogradska hronika
18.25 Oko/Oko magazin
19.00 Slagalica, kviz
19.20 Vreme
19.30 Dnevnik
20.05 Ranjeni orao, igrana serija
21.05 Potera, kviz
22.10 Na večeri kod
23.10 Dnevnik
23.35 Kulturni dnevnik
23.50 Samo nek‘ lete, film
01.20 Lov i ribolov
01.50 Jedan dan
03.00 Dnevnik
03.35 Potera, kviz
04.50 Ranjeni orao, igrana serija
Najava
Samo nek‘ lete 23.50 RTS1
Džinks Roberts, arogantan ali talentovan pilot za kaskaderske letove, kao i njegovi pomoćnici Bleki i Hitklif, dobijaju otkaz sa vašarskog aero-šoua nakon svađe sa vlasnikom. Džinks odlučuje da se pridruži Vojnom vazduhoplovstvu, pa Bleki, Hitklif i on odlaze u noćni klub da se poslednji put provedu. Džinks se zaljubljuje u pevačicu, Lindu Džojs. Slučajno, ona napušta posao da bi radila u istoj akademiji koju pohađaju Džinks i njen brat Džimi. Ispostavlja se da je Džinksov instruktor na akademiji Krejg Morison, njegov kopilot od pre nekoliko godina, a među njima i dalje postoji netrpeljivost. U međuvremenu, Bleki i Hitklif ubeđuju jednog pukovnika da im dozvoli da se pridruže vazduhoplovstvu kao članovi zemaljske posade. Zaljubljuju se u bliznakinje, pa Bleki i Hitklif odvode svoje devojke na vašar odakle su otpušteni... Uloge: Bad Abot, Lu Kostelo, Marta Rej
RTS2
06.30 Verski kalendar
06.40 Datum
06.45 Koncert za dobro jutro
07.30 Slagalica, kviz
08.00 Plava ptica
08.25 Avanture Heti Feder
08.50 Čika Branin orfeum
09.05 Bontonovići
09.20 Restorančić zalogajčić
09.50 Radoznalci
10.10 # Zona talenta
10.45 Glasovi iz prošlosti – priče o lagatima
11.20 Lični kosmos
11.50 Staro srpsko pisano nasleđe
12.35 E-TV
13.05 Nas je 10%
13.35 Apropop: Parfem
14.00 Festival na RTS (Kan 2024): „Filmofili“, film
15.30 Ženski raj, serija
16.15 Obrazovno ogledalo: Hristos Voskrese radost donese - Kovilj
16.45 Tajna okovanih jaja (Faberže)
16.50 U susret snovima
17.40 Lepota različitosti
18.15 Andre Riju – Dobro došli u moj svet
19.00 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
19.05 Gorka osveta, igrana serija
20.00 Vaskršnji koncert iz Hrama Svetog Save, prenos
21.10 Ženski raj, serija
22.00 Kreativni distrikt: Tanja Ostojić
22.25 Dara iz Jasenovca, film
00.40 Jeloustoun, serija
01.30 Solistički koncert Nede Ukraden
02.15 Gorka osveta, igrana serija
03.05 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
03.10 Obrazovno ogledalo: Hristos voskrese radost donese – Kovilj
03.50 Lični kosmos: Rastkova Afrika
04.05 Staro srpsko pisano nasleđe
04.45 U susret snovima
Najava
Vaskršnji koncert iz Hrama Svetog Save 20.00 RTS2
U obeležavanju najradosnijeg hrišćanskog praznika Vaskrsa, direktno prenosimo koncert horova iz kripte Hrama Svetog Save u Beogradu.
Pink
05.30 Novo jutro, jutarnji program
11.00 Premijera
11.15 Ekskluzivno
11.30 Elita – uživo, rijaliti šou
13.00 Nacionalni dnevnik
13.45 Elita – uživo, rijaliti šou
14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program
15.30 Elita – uživo, rijaliti šou
17.45 Oteta, igrana serija
18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program
19.30 Klopka ljubavi,igrana serija
21.30 Odbačena, igrana serija
22.20 Sudbina, igrana serija
23.00 Elita – pretres nedelje i izbor potrčka
Najava
Odbačena 21.30 Pink
Reč je o životnoj avanturi devojčice Melise, koja je kao beba ostala bez roditelja, a koja je ostala u sirotištu. Niko ne zna istinu o tome šta se desilo njenoj porodici.
Prva
05.55 Jutro
10.00 Dan na dan
13.00 Vesti
13.10 150 minuta
15.45 Biostile - vaše zdravlje, naša briga
16.00 Praktična žena
17.00 Ekskluziv
17.30 Pobednik, kviz
18.00 Vesti
19.00 Pogodi cenu tačno
20.00 Loto 5
20.07 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, serija
21.00 Ćirilica Milomira Marića
23.30 Na mestu zločina sa Mašanom
00.00 Glam i Drama
00.50 Ekskluziv
01.15 Eksploziv
01.45 Nećete verovati
02.15 Igra sudbine: Strast i osveta, igrana serija
03.00 Pobednik
03.30 Pogodi cenu tačno
Najava
Pogodi cenu tačno 19.00 Prva
Ono što ovaj kviz izdvaja od ostalih je činjenica da vam u njemu treba i znanja i sreće. U kvizu koji će zaokupiti celu porodicu važno je da znate cene.
B92
06.00 Crtani filmovi
07.15 Sanjalica, igrana serija
08.15 Sanjalica, serija
09.15 7 dana: Horizont stvarnosti
10.30 Želim da ti kažem
12.00 Vesti B92
12.15 Štoperica, kviz
12.45 Sinđelići, serija
14.00 Ruže i greh, igrana serija
15.00 Paramparčad, igrana serija
16.00 Vesti B92
16.30 B92 sportski pregled
17.00 Fokus B92
18.00 Kolo sreće, kviz
18.50 Vesti B92
19.05 Sanjalica, serija
20.05 48 sati svadba
21.05 Pelagijin venac, igrana serija
22.00 Vesti B92
22.15 Septembri u Širazu, film
00.15 Teorije zavera
02.15 7 dana: Horizont stvarnosti
Najava
48 sati svadba 20.05 B92
Glavni junaci ove nedelje u emisiji „48 sati svadba“ na B92 od 20.05 su Ivan i Bojana iz Kruševca. Njihova ljubavna priča nije nimalo laka – nakon tri godine provedene na dijalizi, Ivan tek sada ulazi u proces transplantacije bubrega. Kroz sve to, Bojana je njegova najveća podrška, oslonac i snaga. Zajedno sanjaju o jednoj velikoj želji – da postanu roditelji i dobiju zajedničko dete, iako je taj put dodatno otežan zbog Ivanove bolesti. Pred vama je emotivna epizoda ispunjena borbom, nadom i neizmernom ljubavlju – priča koja pokazuje koliko dvoje ljudi mogu biti jaki kada su zajedno. Ali, pored teških tema, očekuju vas i vedri trenuci – mlada će Mikiju praviti koh i pokušati da ga nauči jednoj osnovnoj, ali ne tako lakoj veštini u kuhinji. Da li će Miki uspeti da odvoji žumance od belanaca? Može li ljubav zaista pobediti bolest i sve prepreke koje ona nosi? I koliko je snage potrebno da se veruje u zajedničku budućnost uprkos svemu?
Happy
05.50 Dobro jutro, Srbijo
10.00 Radio Happy
12.35 Biostil TV prodaja
12.50 Vesti
13.00 TV prodaja Telestar
13.15 Provodažjia
14.00 Telemaster 1
14.30 1 na 1, kviz
15.00 Posle ručka
16.30 Telemaster 2
17.05 Naslovna strana, kviz
17.42 Žena, serija
18.23 Crvene ruže, igrana serija
19.09 Porodične tajne, serija
20.00 Aktuelnosti
21.30 Ćirilica
23.00 Žena, serija
23.46 Crvene ruže, igrana serija
00.32 Porodične tajne, serija
01.13 Savetnik
01.32 Naslovna strana, kviz
02.05 1 na 1, kviz
02.35 Posle ručka
03.59 Aktuelnosti
Najava
Ćirilica 21.30 Happy
Šou koji često ima formu intervjua, posebno jer su gosti u studiju najaktuelnije ličnosti iz sfere politike, sporta ili estrade, kako iz Srbije, tako i iz regiona.
HYPE TV
07.00 City Hype
08.00 Male stvari - gosti: Marija Bursać Vukadin, Aleksandra Putniković
09.30 Bos il’ hadžija, igrana serija
10.30 Aviondžije, igrana serija
11.00 Bolji život, igrani film
13.00 City Hype
14.00 Šašava planeta
15.00 Chit chat gost: Aleksandar Gašić
16.00 Crvena zemlja, igrani film
18.00 Bos ili hadžija, igrana serija
19.00 City Hype
20.00 Hype zvezde
21.30 Aviondžije, igrana serija
22.00 Podcast: Opa šou - gosti: Bojana Beljić, Mirko Kodić, Ivana Kostić, Deni Boneštaj
23.30 Zvižduk u osam, igrani film
01.00 Bos il’ hadžija, igrana serija
RTV PANČEVO
07.00 Buđenje uz TV Pančevo
10.10 Podvizi
10.30 Uključenje u program TV Informera
12.35 Agroinfo
13.00 Tajne vinove loze, serija
14.10 Velikani
14.30 Hronika Pančeva
18.00 Tajne vinove loze, serija
19.00 Velike vesti
19.35 Bugarske ruže
21.00 TV atelje
21.30 Sportsko oko
22.00 Velike vesti
22.35 Doku. program
23.05 Noćni program
24 KITCHEN
12.00 Đino Kuva Ljubav
13.00 Džejmijeve povoljne gozbe
14.00 Indija: Rik Stajn
15.00 Džejmijevi laki i jednostavni recepti
16.00 Izlet sa Kertisom Stounom
16.30 Prijatno
17.00 Pecite sa Akisom
18.00 Donalovi brzi porodični obroci
19.00 Đino Kuva Ljubav
20.00 Jednostavno: Suzi
STAR LIFE
06.00 Dadilja
07.35 Uvod u anatomiju
09.15 Vatrogasna stanica 19
11.05 Dnevnik za Džordana
12.55 Bračne vode
14.45 8 jednostavnih pravila
15.15 Dadilja
17.05 Dobri doktor
19.00 Uvod u anatomiju
20.00 Uvod u anatomiju
21.00 Vampirski dnevnici
22.00 Elsbet
22.55 Bračne vode
23.20 Bračne vode
CINEMANIA
07.45 Do kraja sveta, igrani film
09.55 Mumini i zimske čarolije, igrani film
11.25 Gradonačelnica poslastičarka, igrani film
13.00 Plagijator, film
14.50 Pod lupom, film
17.05 Do kraja sveta, igrani film
18.55 Napuštajući Avganistan, film
21.00 Na udaru, film
22.55 Kerol, igrani film
01.05 Supervojnik, igrani film
02.35 Prekid, igrani film
SUPERSTAR
08.20 Idi mi dođi mi, domaći film
09.50 Stradanje Isusovo, film
12.00 Ljudi u crnom, igrani film
13.45 Šta se zgodi kad se ljubav rodi, film
15.35 Povratak ubice mekog srca, igrani film
17.20 Nepristojna ponuda, film
19.20 Kobra, film
21.00 Zvaćeš se Varvara, serija
22.00 Blic, igrani film
23.50 00.30 Tajna operacija, igrani film
PRVA PLUS
10.00 Tate, serija
11.30 Pogrešan čovek, serija
12.20 Andrija i Anđelka, serija
13.45 MasterChef Srbija
15.00 Popadija, serija
15.50 Hotel, serija
16.45 Radna akcija sa Tamarom
17.45 Urgentni centar, serija
18.45 Ubice mog oca, serija
19.45 Prečica do sreće, film
21.55 Andrija i Anđelka, serija
22.30 Hotel, serija
23.25 Popadija, serija
Blic TV
06.05 Blic dan
07.00 Jutro na Blic
11.00 Blic dan
12.15 Scena
12.35 Balkanskom ulicom
13.50 Državni službenik, igrana serija
14.40 Zabranjeno voće, igrana serija
15.30 Vesti
15.50 Zabranjeno voće, igrana serija
16.45 Blic uživo
17.30 Vesti
18.00 Scena
18.20 Nije srpski ćutati
19.05 Državni službenik, igrana serija
20.25 Kad lišće pada, igrana serija
21.20 Kad lišće pada, igrana serija
22.15 Na terapiji
23.10 Nije srpski ćutati
23.55 Scena
00.15 Tajkun, igrana serija
01.05 Kad porastem biću Kengur, igrani film
03.15 Na terapiji
04.10 Metar moga sela
NEWSMAX BALKANS
06.30 Prozori Balkana
07.00 Otvori oči
10.00 Vesti
10.10 Kadrovi vremena: Dekade
11.00 Presek plus
12.00 Presek
12.30 Top story
13.00 Tražim reč
14.00 Vesti
14.10 Naša priča
15.00 Presek
15.30 Naša priča
16.00 GrađaNIN
17.00 Vesti
17.10 Stav regiona
18.00 Presek
19.00 Stav dana
19.30 Naša priča
20.00 Vesti
20.10 Top story
20.30 Prozori Balkana
21.00 Sinteza
22.00 Presek
22.30 Kadrovi vremena: Proces
23:00 Kadrovi vremena: USA Originals
23.30 Top story evening
