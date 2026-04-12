Vestern parodija Mela Bruksa "Vruća sedla" (Blazing Saddles) iz 1974. godine proglašena je najsmešnijim filmom svih vremena, na osnovu ankete magazina Rolling Stone.

Reč je o komediji koja je pouna apsurdnog i provokativnog humora

"Vruća sedla" predstavljaju satiričan pogled na tradicionalni vestern. Film i dalje važi za klasik američke komedije sa izuzetnom reputacijom i kod savremene publike.

"Holivudski vestern bio je na zalasku 1974. godine, kada je Mel Bruks odlučio da snimi ovu parodiju koja je uzela sve klišee žanra i okrenula ih naglavačke", navodi Rolling Stone. "Klivon Litl glumi crnog šerifa u gradu naseljenom isključivo belcima, koji se ruši kako bi se napravilo mesto za novu železnicu. Film se ne trudi da bude istorijski tačan. Ali najvažnije od svega - film je neumorno apsurdan i duhovit.", piše Rolling Stone.

Među najboljim komedijama našlo se još jedno delo Mela Bruksa — "Mladi Frankeštajn", koje je zauzelo peto mesto. Ostala mesta u prvih pet zauzeli su filmovi "Ima li pilota u avionu?" (Airplane!), "Monti Pajton" i "Zoološki vrt"

