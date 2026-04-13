Nakon vaskolikog radovanja blokadera zbog pobede Petera Mađara na mađarskim parlamentarnim izborima, stižu reakcije Srba na društvenim mrežama.

Tako nalog na X-u poznat kao "Narodni neprijatelj" piše:

"Sećam se Boška Obradovića koji se radovao padu Bojka Borisova - "Vučićevog prijatelja" i kako je najavljivao "ko je sledeći".

Od tada su 2 puta održani parlamentarni i 1 predsednički izbori, Vučić na svima odneo ubedljivu pobedu, a Boško prešao u kelnere.

Naravoučenije, samo nastavite da se radujete padu Orbana. I počnite da učite neki zanat, jer nećete se od politike leba najesti."