U večernjim satima 12. aprila 2026. godine zabeležen je slab zemljotres na području Ljubovije.

Prema dostupnim podacima Republičkog seizmološkog zavoda, potres se dogodio u 20:40 časova, sa magnitudom od 2.0 jedinice Rihterove skale i na dubini od oko 6 kilometara.

Ovakvi zemljotresi spadaju u kategoriju slabijih i najčešće ne izazivaju materijalnu štetu, ali se mogu osetiti u neposrednoj blizini epicentra.

Građani ovog dela zapadne Srbije mogli su kratkotrajno da osete blago podrhtavanje tla.

