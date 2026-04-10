Arena Premium 1

06.00     Fudbal UEFA Liga Evrope: Bolonja - Aston Vila

08.00     Fudbal UEFA Liga Evrope: Porto - Notingem Forest

10.00     Fudbal UEFA Liga Konferencija: Rajo Valjekano – AEK

12.00     Fudbal UEFA Liga Konferencija: Kristal Palas – Fjorentina

14.00     Fudbal Mozzartbet Superliga: Novi Pazar – Partizan

16.00     Fudbal Mozzartbet Superliga: Crvena zvezda – Spartak

18.00     Fudbal Mozzartbet Superliga: Pregled 30. Kola

19.30     Košarka Evroliga: Studio

20.45     Košarka Evroliga: ASVEL - Crvena zvezda

00.00     Košarka Evroliga: Partizan – Žalgiris

02.00     Fudbal Engleska liga: Vest Hem – Vulverhempton

04.00     Fudbal Čempionšip: WBA – Milvol

 

Arena Premium 2

06.00     Košarka Evroliga: Fenerbahče - Real Madrid

08.00     Košarka Evroliga: Valensija – Panatinaikos

10.30     Košarka Evroliga: Milano – Bajern

12.30     Košarka NBA dejli

12.45     Košarka Evroliga: Hapoel Tel Aviv – Olimpijakos

14.30     Košarka Evroliga: Paris - Makabi Tel Aviv

16.30     Fudbal Nemačka liga: Najava 29. Kola

17.00     Rukomet EHF Liga Šampiona: PSŽ – Veszprem

18.30     Fudbal Nemačka 2. Liga: Fortuna – Kil

20.30     Košarka Evroliga: Partizan – Žalgiris

22.00     Fudbal UEFA Liga šampiona: Magazin ep. 28

23.00     Košarka Evroliga: Monako – Barselona

01.00     Košarka Evroliga: ASVEL - Crvena zvezda

03.00     Košarka Evroliga: Dubai – Efes

 

Eurosport 1

06.00     Biciklizam: Svetska turneja, Tur Baskije, muškarci, Etapa 4

07.30     Biciklizam: Svetska turneja, Tur Flandrije, muškarci

08.30     Snuker: Nemački Masters, finale, Šon Marfi - Džad Tramp

09.30     Biciklizam: Svetska turneja, Tur Baskije, muškarci, Etapa 4

11.00     Snuker: Šampionat igrača, finale, Džon Higins - Zhao Xintong

13.00     Magazin: Cycling Show, Biciklizam

13.15     Magazin: Biciklizam, Paris Roubaix Duels in Hell

15.30     Biciklizam: Svetska turneja, Tur Baskije, muškarci, Etapa 5

17.45     Biciklizam: Svetska turneja, Pariz Rube, muškarci

19.00     Snuker: Šampionat igrača, finale, Džon Higins - Zhao Xintong

21.00     Magazin: Biciklizam, Paris Roubaix Duels in Hell

23.15     Biciklizam: Svetska turneja, Tur Baskije, muškarci, Etapa 5