Blokaderi i njihovi ideolozi, koji su godinama unazad optuživali predsednika Srbije Aleksandra Vučića da je uzurpirao sudstvo, konačno su priznali da lažu.

Šok priznanje u Utisku nedelje kod Olje Bećković iznela je Irena Ljubomirović, profesorka blokaderka sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu.

Olja Bećković: Samo sekund, samo sekund. Da li po vašem utisku pravda dolazi kad se pobedi na izborima ili je moguće i ranije?

Irena Ljubomirović: Po meni je moguće i ranije. Imali smo slučajeve da, evo i kolega Rastislav je pomenuo, da sudovi rade svoj posao.

Ovo je još jedan dokaz da je teza, po kojoj Vučić kontroliše sudstvo - na kojoj blokaderi pokušavaju politički da profitiraju godinama unazad - običan mit!

BONUS VIDEO