Blokaderi i njihovi ideolozi, koji su godinama unazad optuživali predsednika Srbije Aleksandra Vučića da je uzurpirao sudstvo, konačno su priznali da lažu.
Šok priznanje u Utisku nedelje kod Olje Bećković iznela je Irena Ljubomirović, profesorka blokaderka sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu.
Olja Bećković: Samo sekund, samo sekund. Da li po vašem utisku pravda dolazi kad se pobedi na izborima ili je moguće i ranije?
Irena Ljubomirović: Po meni je moguće i ranije. Imali smo slučajeve da, evo i kolega Rastislav je pomenuo, da sudovi rade svoj posao.
Ovo je još jedan dokaz da je teza, po kojoj Vučić kontroliše sudstvo - na kojoj blokaderi pokušavaju politički da profitiraju godinama unazad - običan mit!
