Arena Premium 1

06.00   Fudbal Engleska liga: Vest Hem - Vulverhempton

08.00   Košarka Evroliga: ASVEL - Crvena zvezda

10.00   Košarka Evroliga: Partizan - Žalgiris

12.00   Arena Izazov ep. 29

12.30   Fudbal Engleska liga: PL Studio - Najava 32. kola

13.30   Fudbal Engleska liga: Arsenal - Bornmut

15.30   Fudbal Engleska liga: PL Studio - Najava 32. kola

16.00   Fudbal Engleska liga: Brentford - Everton

18.00   Fudbal Engleska liga: Big Intervju - Alehandro Garnačo

18.30   Fudbal Engleska liga: Liverpul - Fulam

21.00   Fudbal Španska liga: Sevilja - Atletiko

23.30   Fudbal Brazilska liga: Fluminense - Flamengo

 

Arena Premium 2

06.00   Košarka Evroliga: Virtus Bolonja - Baskonija

08.00   Košarka Evroliga: Monako - Barselona

10.00   Košarka Evroliga: Dubai - Efes

11.45   Košarka Evroliga: Pregled 37. kola

12.45   Košarka NBA dejli

13.00   Fudbal Nemačka 2. liga: Herta - Kajzerslautern

15.30   Fudbal Nemačka liga: Dortmund - Bajer Leverkuzen

18.00   Fudbal Italijanska liga: Milan - Udineze

20.00   Oni vole Srbiju ep. 79

20.45   Fudbal Italijanska liga: Atalanta - Juventus

23.00   Košarka Italijanska liga: Venecija - Breša

 

Eurosport 1

06.00   Biciklizam: Svetska turneja, Tur Baskije, muškarci, Etapa 5

07.30   Biciklizam: PRO Serija, Scheldeprijs, muškarci

08.30   Magazin: Cycling Show, Biciklizam

09.00   Biciklizam: Svetska turneja, Tur Baskije, muškarci, Etapa 5

10.00   Snuker: Serija domaćih nacija, Vels Open, finale, Beri Hokins - Džek Lisovski

12.00   Magazin: Biciklizam, Paris Roubaix Duels in Hell

14.15   Biciklizam: Svetska turneja, Tur Baskije, muškarci, Etapa 5

15.00   Biciklizam: Svetska turneja, Tur Baskije, muškarci, Etapa 6

17.45   Magazin: Biciklizam, Paris Roubaix Duels in Hell

20.00   Snuker: Serija domaćih nacija, Vels Open, finale, Beri Hokins - Džek Lisovski

22.00   Biciklizam: Svetska turneja, Tur Baskije, muškarci, Etapa 6