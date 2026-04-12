Reč je o seriji pod nazivom "Ako je utorak, onda je ubistvo“.

Ova nova komedija-drama od sedam epizoda prati grupu španskih turista čiji se odmor u Portugalu pretvara u misteriju nakon što je jedan od njih, Fernando, pronađen mrtav u kadi.

Serija ima originalnu priču iako zaplet podseća na seriju „Beli lotos“ ili na roman „Deset malih crnaca“ Agate Kristi.

Lokalni inspektor u početku pripisuje Fernandovu smrt njegovom načinu života, opisujući ga kao gojaznog alkoholičara sa srčanim problemima. Međutim, na telu su pronađene električne opekotine, koje ukazuju na drugačiji scenario. Ubrzo se otkriva da je u kadu sa Fernandom stavljen fen za kosu, koji je ubica potom bacio kroz prozor.

Umesto da se vrate kući, slomljeni smrću prijatelja, ostatak grupe, i sami strastveni ljubitelji krimi romana, odlučuje da preuzme istragu. U svom pomalo trošnom, nekada veličanstvenom hotelu, započinju potragu za krivcem, što ih dovodi u sukob sa nezainteresovanom lokalnom policijom, nizom osumnjičenih i pretnjom deportacije. Napetost raste kada sumnja počinje da se širi i na same članove grupe, i postavlja se pitanje da li se ubica krije među njima.

Reč je o ležernoj krimi priči koja, uz rešavanje misterija, gledaocima nudi priliku da vide turističke atrakcije Lisabona, piše Decider.

Gledaoci ovu seriju opisuju kao uzbudljivu, ali i zabavnu.