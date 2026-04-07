Arena Premium 1

08.00     Fudbal: Napoli – Milan

10.00     Mali fudbal Arenina Liga šampiona: Novi Beograd

12.30     Fudbal: Đirona – Viljareal

14.30     Košarka ABA liga: Budućnost – Partizan

16.30     Košarka ABA liga: Igokea - Crvena zvezda

19.00     Košarka Evroliga: Studio

20.00     Košarka Evroliga: Crvena zvezda – Paris

22.00     Košarka Evroliga: Studio

23.30     Fudbal UEFA Liga šampiona: Sporting – Arsenal

01.30     Košarka NBA: Toronto – Majami

04.30     Košarka NBA: LA Lejkers – Oklahoma

 

Arena Premium 2

06.00     Košarka NBA: Boston – Toronto

08.00     Košarka NBA: Atlanta - Njujork

10.30     Košarka ABA liga: FMP – Spartak

12.30     Košarka NBA dejli

14.30     Košarka NCAA: Finale

16.30     Rukomet Bundesliga: Fukse Berlin – Lajpcig

18.00     Košarka Evroliga: Hapoel Tel Aviv – Fenerbahče

20.30     Fudbal UEFA Liga šampiona: Studio

21.00     Fudbal UEFA Liga šampiona: Real Madrid – Bajern

23.00     Fudbal UEFA Liga šampiona: Studio

01.30     Košarka Evroliga: Olimpijakos - Real Madrid

04.00     Košarka Evroliga: Žalgiris – Dubai

 

Eurosport 1

04.00     Snuker: Serija domaćih nacija, Open Škotske, Finale

06.00     Biciklizam: Svetska turneja, Tur Baskije, muškarci, Etapa 1

07.30     Biciklizam: Tur Muskron, žene

08.30     Snuker: Tur šampionata, Finale

09.30     Biciklizam: Svetska turneja, Tur Baskije, muškarci, Etapa 1

11.00     Snuker: Serija domaćih nacija, Open Škotske, Finale

13.00     Biciklizam: Svetska turneja, Tur Flandrije, muškarci

14.00     Biciklizam: Svetska turneja, Tur Baskije, muškarci, Etapa 1

15.30     Biciklizam: Svetska turneja, Tur Baskije, muškarci, Etapa 2

17.45     Magazin: Brdski biciklizam, Race Bikes

18.15     Magazin: Cycling Show, Biciklizam

18.45     Reli Rejd: Portugal, Pregled

19.45     Snuker: Serija domaćih nacija, Open Škotske, Finale

22.00     Biciklizam: Svetska turneja, Tur Baskije, muškarci, Etapa 2

23.30     Magazin: Cycling Show, Biciklizam