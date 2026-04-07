Arena Premium 1
08.00 Fudbal: Napoli – Milan
10.00 Mali fudbal Arenina Liga šampiona: Novi Beograd
12.30 Fudbal: Đirona – Viljareal
14.30 Košarka ABA liga: Budućnost – Partizan
16.30 Košarka ABA liga: Igokea - Crvena zvezda
19.00 Košarka Evroliga: Studio
20.00 Košarka Evroliga: Crvena zvezda – Paris
22.00 Košarka Evroliga: Studio
23.30 Fudbal UEFA Liga šampiona: Sporting – Arsenal
01.30 Košarka NBA: Toronto – Majami
04.30 Košarka NBA: LA Lejkers – Oklahoma
Arena Premium 2
06.00 Košarka NBA: Boston – Toronto
08.00 Košarka NBA: Atlanta - Njujork
10.30 Košarka ABA liga: FMP – Spartak
12.30 Košarka NBA dejli
14.30 Košarka NCAA: Finale
16.30 Rukomet Bundesliga: Fukse Berlin – Lajpcig
18.00 Košarka Evroliga: Hapoel Tel Aviv – Fenerbahče
20.30 Fudbal UEFA Liga šampiona: Studio
21.00 Fudbal UEFA Liga šampiona: Real Madrid – Bajern
23.00 Fudbal UEFA Liga šampiona: Studio
01.30 Košarka Evroliga: Olimpijakos - Real Madrid
04.00 Košarka Evroliga: Žalgiris – Dubai
Eurosport 1
04.00 Snuker: Serija domaćih nacija, Open Škotske, Finale
06.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tur Baskije, muškarci, Etapa 1
07.30 Biciklizam: Tur Muskron, žene
08.30 Snuker: Tur šampionata, Finale
09.30 Biciklizam: Svetska turneja, Tur Baskije, muškarci, Etapa 1
11.00 Snuker: Serija domaćih nacija, Open Škotske, Finale
13.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tur Flandrije, muškarci
14.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tur Baskije, muškarci, Etapa 1
15.30 Biciklizam: Svetska turneja, Tur Baskije, muškarci, Etapa 2
17.45 Magazin: Brdski biciklizam, Race Bikes
18.15 Magazin: Cycling Show, Biciklizam
18.45 Reli Rejd: Portugal, Pregled
19.45 Snuker: Serija domaćih nacija, Open Škotske, Finale
22.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tur Baskije, muškarci, Etapa 2
23.30 Magazin: Cycling Show, Biciklizam
Komentari (0)