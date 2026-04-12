Bivša rijaliti učesnica Miljana Kulić oglasila se putem društvenih mreža i objavila tužnu vest koja je rastužila njene pratioce.

Naime, njen pas uginuo je nakon 13 godina, a Miljana je priznala da je zbog gubitka potpuno slomljena.

U kratkoj, ali emotivnoj poruci otkrila je da će zajedno sa sestrama ispratiti svog ljubimca na večni počinak.

-Umro mi je pas. Moja Minica nije izdržala posle 13 godina. Idem sa sestrama da je sahranim - poručila je ona, uz emotikone koji plaču i pesmu Lepe Brene "Ja nemam drugi dom", te je evidentno da je vidno potresena i tužna zbog ovog gubitka. Pokrenula sopstveni biznis Inače, nakon diskvalifikacije iz rijaliti programa Elita 9, pokrenula je sopstveni biznis i o tome obavestila svoje pratioce na mrežama. Odlučila se da otvori profil na platformi Jutjub, gde će objavljivati video sadržaje iz svoje svakodnevnice, od čega će zaraditi ozbiljan novac.