Arena Premium 1
10.00 Mali fudbal Arenina Liga šampiona: Stari Grad
14.30 Košarka Evroliga: Efes – Partizan
17.00 Fudbal: Novi Pazar – Partizan
19.00 Fudbal Mozzartbet Superliga: Crvena zvezda – Spartak
21.00 Fudbal UEFA Liga Evrope: Bolonja - Aston Vila
23.00 Fudbal Španska liga: Barselona – Espanjol
00.00 Kopa libertadores Rosario - Independiente Del Valle Fudbal
02.00 Fudbal: Porto - Notingem Forest
04.00 Fudbal UEFA Liga Konferencija: Kristal Palas – Fjorentina
Arena Premium 2
08.00 Košarka Evroliga: Monako – ASVEL
10.00 Košarka NBA: Klivlend - Atlanta
12.00 Košarka NBA deji
12.45 Košarka NBA: LA Klipers – Oklahoma
14.00 Košarka Evroliga: Pregled 36. Kola
15.00 Košarka FIBA Liga šampiona: Galatesaraj – Tenerife
17.00 Fudbal MB Superliga
19.45 Košarka Evroliga: Fenerbahce - Real Madrid
22.00 Rukomet Evropsko Prvenstvo - Kvalifikacije (Ž): Litvanija – Srbija
23.30 Košarka Evroliga: Valensija – Panatinaikos
01.30 Košarka Evroliga: Hapoel Tel Aviv – Olimpijakos
Eurosport 1
04.00 Snuker: Nemački Masters, Finale, Šon Marfi - Džad Tramp
06.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tur Baskije, muškarci, Etapa 3
07.30 Biciklizam: PRO Serija, Scheldeprijs, muškarci
08.30 Snuker: London Masters, Finale, Kajren Vilson - Džon Higins
09.30 Magazin: Brdski biciklizam, Race Bikes
10.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tur Baskije, muškarci, Etapa 3
11.00 Snuker: Nemački Masters, Finale, Šon Marfi - Džad Tramp
13.00 Biciklizam: PRO Serija, Scheldeprijs, muškarci
14.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tur Baskije, muškarci, Etapa 3
15.30 Biciklizam: Svetska turneja, Tur Baskije, muškarci, Etapa 4
17.45 Biciklizam: PRO Serija, Scheldeprijs, muškarci
19.00 Snuker: Nemački Masters, Finale, Šon Marfi - Džad Tramp
22.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tur Baskije, muškarci, Etapa 4
23.30 Magazin: Brdski biciklizam, Race Bikes
