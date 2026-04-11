12.05 RTV1

Pop Ćira i pop Spira

Radnja filma je smeštena u živopisno, idilično selo, gde život seoske elite, dve popovske porodice, teče mirno u međusobnom razumevanju i prijateljstvu. Razdor u ove dve porodice unosi dolazak Petra Petrovića, mladog učitelja koji može da se oženi kćerkom samo jednog popa. Uloge: Jovan Gec, Ljubinka Bobić, Milan Ajvaz, Slobodan Perović, Vlastimir Đuza Stojiljković.

20.00 B92

Žikina ženidba



U posljednjem delu čuvene sage o doživljajima dvojice prijatelja, Milan je odlučio da pomogne Žiki i unese malo promena u njegov život. Odlučio je da ga oženi! Da bi došli do odgovarajuće kandidatkinje stavili su oglas u svim domaćim, ali i stranim novinama. Od Slovenije pa sve do Brazila, ponude na VHS kasetama neprestano stižu, a kako Žika ne bi pogrešio u izboru, Milan nesebično pomaže u eliminisanju bračnih ponuda. Uloge: Dragomir Bojanić Gidra, Marko Todorović, Jelena Žigon, Olivera Marković.

00.35 Superstar

Ben-Hur



Jevrejski princ Juda Ben Hur bogat je i uspešan trgovac koji živi u Jerusalemu. Ali dolazak rimske vojske u regiju najavljuje velike političke promene. Među Rimljanima je i vojni komandant, stari prijatelj porodice Ben Hur, Mesala. U početku Juda i Mesala se pozdravljaju kao davno izgubljena braća, ali ta sloga ne traje dugo. Njihove političke razlike i Judino bogatstvo uzrok su prvih razmirica. Za vreme parade koju predvodi guverner odlama se crep sa Judine kuće i skoro usmrćuje guvernera. Mesala, iako siguran u Judinu nevinost, osuđuje ga na progonstvo i teški rad na rimskoj galiji, a njegovu majku i sestru baca u zatvor. Besni Ben Hur se zaklinje na osvetu... Uloge: Čarlton Heston, Stiven Bojd…