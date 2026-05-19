Ispostavilo se da je takozvana "studentska" lista kao Pavlovićeva mast. Kao što u Pavlovićevoj masti nema nikakvog Pavlovića tako ni na studentskoj listi nema nikakvih studenata.

To smo odavno utvrdili i to je odavno razjašnjeno da se na toj listi zapravo nalaze razne "ispušene muštikle" srpske političke scene koje je narod odavno odbacio pa sada pokušavaju da se pomoću reči "studenti" sakriju kao vuci u jagnjeću kožu.

Više nikoga ne čudi što spisak i godište "studenata" na tim listama govori da su pre za gerijatriju i staračke domove nego za studentske domove.

Novo iznenađenje je ipak izazvala izjava čuvene blokaderke i autošovinistkinje Biljane Stojković iz Demokratske stranke. Dotična je poznata široj javnosti po tome što je kačila natpise i skrnavila spomenike Patrijarhu Pavlu, Nikoli Tesli, Jovanu Cvijiću i mnogim drugim poznatim ličnostima iz srpske istorije. Takođe je poznata po tome što se zalagala za ukidanje Republike Srpske i tvrdnjama da je srpski narod genocidan.

Ona se našla pozvanom da objasni šta se dešava sa programom tzv. "studentske" liste koji liči na jetija sa Tibeta, svi su čuli za njega ali ga niko nije video i nema pojma kako izgleda i da li uopšte postoji.

"Za vašu informaciju studenti pišu vrlo detaljan program. Po poslednjoj informaciji ima jedno 400 strana za sada. Na tom programu se radilo vrlo, vrlčo ozbiljno. Ne pišu ga oni", rekla je ona.

Njena izjava je sama po sebi apsurd i paradoks i postavlja se pitanje da li ti njeni navodni "studenti" pišu ili ne pišu program?

Ovakva rečenica ukazuje da dotična svesno manipuliše činjenicama da bi sakrila da program pišu ljudi koji verovatno ne da nisu studenti nego nisu ni građani Srbije.