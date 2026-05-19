Video snimak koji se pojavio u pojedinim medijima pokazao nam je do čega je dovelo osamnaest meseci uništavanja obrazovanja u Srbiji!

Blokaderski su mesecima unazad, manipulisali mladima i uništavali mladost Srbije.

Oni ubeđuju decu od 14, 15 godina da je odlično staviti nalepnicu na glavu i praviti budalu od sebe!

Pogledajte samo šta su im nametnuli - da je to kul, da je to zanimljivo...

Dakle, umesto da se mladima otvore vrata novih znanja i kontakata, novi vidici, uče se da je glupiranje u redu, i da im znanje, rad i trud ništa ne znače. Ovo je samo jedna od tačaka u politici zastoja koji pokušavaju da sprovedu, ali i jasan uvid u to šta bi od države i naroda, a posebno mladeži, tek napravili kada bi se išta u ovoj zemlji pitali.