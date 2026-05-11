Kabina aviona se ispunila gustom maglom, stvarajući scenu koju su mnogi opisali kao scenu iz horor filma.

Incident se dogodio na letu kompanije Džetstar, a snimak incidenta je brzo postao viralan.

Jedna putnica Žizel, Žizel, koja je putovala je sa balijskog aerodroma Denpasar za Melburn, tvrdi da se let pretvorio u „početak horor filma“.

Pre poletanja, kondenzacija iz sistema klimatizacije postala je toliko jaka da su putnici jedva mogli da vide nekoliko redova ispred sebe. Na viralnom snimku se vide zbunjeni putnici kako pokušavaju da podese otvore za ventilaciju iznad svojih sedišta, ali bezuspešno.

„Nešto mi govori da klima uređaj u avionu radi punom parom“, napisala je Žizel u opisu videa.

U naknadnom objašnjenju, priznala je da je normalno da se u avionima ponekad formira kondenzacija zbog velike razlike u temperaturi između kabine i spoljašnjeg vazduha.

Međutim, istakla je da je situacija na njenom letu bila „prilično luda“. „Svi oko mene nisu mogli da vide dalje od dva ili tri reda ispred sebe“, prisetila se, dodajući da je magla ostala u kabini tokom celog čekanja na poletanje.

U intervjuu za Yahoo Lifestyle, Žizel je rekla da je magla bila vidljiva čim su putnici ušli u avion, ali da se situacija samo pogoršavala. „Tako je bilo od trenutka kada smo se ukrcali, ali je postajalo sve maglovitije, do tačke gde nismo mogli mnogo da vidimo“, rekla je.

Iako je prizor uznemirio neke putnike, kabinsko osoblje ih je više puta uveravalo da je magla bezopasna i da je to normalan rad sistema za hlađenje. „Da budem fer prema posadi, nekoliko puta su objavili da je to samo sistem klimatizacije da bi smirili ljude“, objasnila je.

Neobičan video je brzo izazvao lavinu komentara na internetu, od panike do šala. „Devojko, ja bih se držala što dalje od tog aviona, strašno je“, napisala je jedna korisnica. Još jedan se našalio na račun avio-kompanije.

Neki su bili manje zabrinuti. „Budite srećni što je klima uređaj uopšte radio. Bio sam na toliko letova gde ga nisu uključili dok nismo krenuli ka pisti“, istakao je jedan putnik. „Sasvim normalno. Uvek se dešava u tropskim područjima“, složio se drugi. Jedan gledalac je uporedio maglovitu kabinu sa noćnim klubom iz ranih 90-ih, dok je drugi podelio slično iskustvo: „Ovo mi se desilo na letu sa Koh Samuija, bio sam prestravljen.“

Bilo je i onih koji su naglasili da nikada nisu videli ništa tako ekstremno. „Mnogo letim već 30 godina i nikada nisam video ovako. Malo magle, da, ali ne gusto kao supa. Veoma čudno“, komentarisao je jedan, prenosi Nypost.



Iako može delovati alarmantno, ovaj fenomen je zapravo rutinski sporedni efekat putovanja avionom, posebno u tropskim klimatskim uslovima. Nagle promene temperature i vlažnosti mogu prouzrokovati brzu kondenzaciju vlage u vazduhu u kabini, posebno kada se toplota sa piste sudari sa ledenim vazduhom iz klima uređaja dok je avion u pokretu. Srećom, magla se obično raziđe u roku od nekoliko minuta od poletanja ili kada se temperatura u kabini stabilizuje.