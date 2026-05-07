Gosti stranačke slave bili su viđeni ljudi iz političkog života Srbije - pro EU i anti EU, NATO-vci i rusofili.

Prema slikama sa događaja, među gostima na stranačkoj slavi bili su pravnici Sofija Mandić i Miodrag Jovanović.

Skupu su prisustvovali i Matija Bećković, ideolog blokadera Milo Lompar, urednik NSPM Đorđe Vukadinović, poslanik Aleksandar Pavić, istoričar Bojan Dimitrijević, kao i monarhista Vladimir Jelić.

Među istaknutijim članovima iz perioda Koštunice bili su i nekadašnji ministar Aleksandar Popović, kao i bivši predsednik Narodne skupštine Srbije, Dragan Maršićanin.

