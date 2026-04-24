Nakon svežeg jutra, na jugozapadu, jugu i jugoistoku ponegde i sa slabim prizemnim mrazem, tokom dana biće pretežno sunčano i još malo toplije, posle podne uz dnevni razvoj oblačnosti, a vetar će biti slab i umeren zapadni i severozapadni.

I u Beogradu će sutra biti pretežno sunčano i malo toplije, posle podne uz dnevni razvoj oblačnosti, s vetrom slabim do umerenim zapadnim i severozapadnim i jutarnjom temperaturom oko 10 stepeni, a najvišom dnevnom oko 24 stepena.

Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 2. maja, u nedelju i ponedeljak preovlađivaće sunčano i toplo vreme uz dnevne temperature u okviru prosečnih vrednosti za treću dekadu aprila.

Kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom uz promenljivu oblačnost očekuju se ponegde u utorak, a od srede uz svežije vreme uglavnom u brdsko-planinskim predelima.

