Letnja turistička sezona se približava, pa je važno podsetiti se pravila koja važe u Grčkoj, najpopularnijoj zemlji među našim turistima, jer njihovo nepoštovanje može dovesti do visokih novčanih kazni.

Grčke vlasti su pooštrile kontrole, pa čak i naizgled bezazlene stvari mogu doneti ozbiljne kazne. Na primer, nošenje visokih potpetica na istorijskim lokalitetima u Grčkoj nije samo modni izbor, već može biti prekršaj.

Nošenje štikli zabranjeno

Na mestima kao što je Akropolj postoji stroga zabrana nošenja štikli. Razlog je zaštita drevnog mermera koji, prema upozorenjima arheologa, trpi velika oštećenja zbog miliona posetilaca svake godine. Oštre potpetice dodatno oštećuju površinu staru više od dva milenijuma.

Ako se ne pridržavate pravila, čuvari vas mogu zaustaviti, tražiti da izujete obuću ili vam čak zabraniti ulazak. U nekim slučajevima kazna može dostići i do 900 evra.

U saobraćaju još strože

Još stroža pravila važe u saobraćaju. Grčka ima stroge propise kada je reč o zaštiti dece od pasivnog pušenja. Ako policija zatekne vozača ili putnika da puši u vozilu u kojem se nalazi dete mlađe od 12 godina, kazne su izuzetno visoke.

Za ovaj prekršaj predviđena je novčana kazna od 1.500 evra u privatnom automobilu, dok u službenim ili iznajmljenim vozilima ona dostiže čak 3.000 evra. Uz to, vozaču se automatski oduzima vozačka dozvola na mesec dana – bez obzira na to ko je zapalio cigaretu.

Zbog svega toga, turistima se savetuje dodatni oprez, jer nepoštovanje lokalnih pravila može lako pokvariti letovanje i značajno isprazniti novčanik.

Vozači, oprez: AI kamere u Grčkoj beleže sve prekršaje, a kazne stižu odmah

Spisak iznosa kazni za saobraćajne prekršaje u Grčkoj:

Vožnja pod uticajem alkohola - od 78 do 1.200 evra

Prekoračenje brzine u naseljenom mestu do 20km/h - 100 evra

Prolazak kroz crveno svetlo na semaforu i preticanje preko pune linije – 700 evra

Nevezivanje sigurnosnog pojasa – 350 evra

Nepropisno parkiranje - od 40 do 80 evra

Korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje – 100 evra Ostaćete bez tablica i dozvole

Uoči nove letnje sezone u Grčkoj se očekuju pojačane saobraćajne kontrole, uz prisustvo dodatnih policijskih patrola na glavnim putevima i u najposećenijim mestima.

Pored redovne kontrole brzine, fokus će biti i na alkotestiranju vozača, kao i na kažnjavanju nepropisnog parkiranja, naročito u blizini plaža i u strogim centrima letovališta.

Bahato parkiranje "samo na minut" u Grčkoj ne prolazi

Parkiranje na zabranjenim mestima, kao što su ona u blizini plaža ili šetališta, rezultira trenutnim skidanjem tablica, a kazne variraju između 40 i 80 evra, u zavisnosti od mesta prekršaja. Pored novčane kazne, policija može oduzeti vozačku dozvolu na deset dana, dok saobraćajnu zadržavaju i do dvadeset dana.

Dodirivanje eksponata u muzejima

Prema pravilima ponašanja u Grčkoj, dodirivanje eksponata u muzejima i arheološkim lokalitetima je zabranjeno. Znamo da je primamljivo da dodirnete statuu koja je isklesana još u antičko doba, ali nemojte to raditi, čak i ako je na otvorenom.

Korišćenje vode

Dešava se da gosti koriste česmu u dvorištu vile da operu svoj automobil. Ovakva praksa nije prihvatljiva, čak i ako je vlasnicima neprijatno da vam to kažu.

Pre svega, tokom leta je zabranjeno čak i zalivanje bašti zbog ograničenih količina vode, a kada bi svi turisti prali svoje automobile na ulici ili u dvorištima, nastala bi opšta nestašica vode.

Korišćenje klime

Jedan od većih problema koje vlasnici imaju sa gostima jeste navika da ostavljaju uključen klima uređaj dok su na plaži. Klima može rashladiti jedan studio ili apartman za nekoliko minuta, pa nema potrebe da bude uključena ceo dan kako bi vas dočekala prijatna temperatura kada se vratite sa plaže.