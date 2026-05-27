Stroga pravila za ulazak u Grčku - evo šta smete u gepek, a šta će vam carinici odmah baciti

Ovo pravilo odnosi se na robu za ličnu upotrebu, a ne na robu namenjenu prodaji.

Dozvoljene količine alkohola za ličnu upotrebu

Putnici iz zemalja koje nisu članice EU, poput Srbije, mogu uneti sledeće količine alkoholnih pića u Grčku: -4 litra blagog vina -16 litara piva Pored toga, dozvoljeno je uneti jednu od sledećih kombinacija: -1 litru jakog alkoholnog pića sa preko 22% alkohola (npr. votka, džin) -Ili 1 litru alkohola s najmanje 80% alkohola -Ili 2 litre pojačanog vina (šeri, porto) ili penušavog vina Ove količine se mogu međusobno kombinovati, ali ne smeju biti prekoračene u okviru svake kategorije.

Koliko cigareta može da se prenese preko granice u Grčku?

Grčka primenjuje strože limite za unos duvanskih proizvoda prilikom ulaska kopnom te je dozvoljen unos: - 40 cigareta ili - 20 cigarilosa ili - 10 cigara ili - 50 grama duvana. Možete kombinovati ove proizvode, ali ukupna količina ne sme prelaziti dozvoljene limite.

Često se u javnosti špekuliše sa cifrom od 800 cigareta. To jeste tačna cifra ali važi za putnike iz EU zemalja. Za putnike koji ulaze u Grčku van EU zemalja, a to je naš prostor (Srbija, Bosna i Hercegovina, Severna Makedonija) dozvoljen broj je 40 cigareta - 2 pakle po punoletnom putniku. Maloletnicima je zabranjeno da prenose duvan i alkohol.

Ostale važne informacije za putnike

Roba bez prijave može vredeti do 300 EUR po osobi (150 EUR za mlađe od 15 godina) Neprijavljivanje skupih uređaja (laptop, fotoaparat) uglavnom se toleriše, ali može izazvati probleme pri izlasku iz zemlje

Gotovina veća od 10.000 EUR mora biti prijavljena prilikom prelaska granice

Sezonska iskustva turista sa graničnim kontrolama

Na osnovu višegodišnjeg iskustva, najintenzivnije kontrole vrše se početkom sezone, dok još uvek ne počnu velike gužve. Po učestalosti poruka koje nam pratioci šalju, to jeste tako, ali taj utisak ne sme da vas zavara, jer ima kontrole i tokom najveće sezone, tj. gužve. Tako da je naš savet da se uvek pridržavate pravila i nećete imati neprijatnosti i stres prilikom prelaska granice.

Da li se isplati nositi hranu iz Srbije u Grčku?

Iako putnici često nose hranu radi uštede, cene proizvoda u grčkim supermarketima, naročito u lancu Lidl, nisu znatno više nego u Srbiji. - Voda i lokalni sokovi su često jeftiniji u Grčkoj. Flašica vode ima zakonom ograničenu cenu i kreće se do 60 centi po maloj ili 1\,5eur za ceo paket vode od 6l. - Voće i povrće koštaju približno isto kao u Srbiji. - Na pijacama i u lokalnim prodavnicama može se naći kvalitetno i povoljno meso\, mlečni proizvodi i sveže namirnice Umesto svežeg mesa i kuvanih jela, možete poneti više testenine, pirinač i slične proizvode

Najčešća pitanja (FAQ)

Da li mogu uneti domaću pršutu ili sir? Ne, unošenje mesa i mlečnih proizvoda iz zemalja van EU u Grčku je zabranjeno. Da li se proverava svaki automobil? Kontrole su selektivne, i ne možemo reći da se proverava baš svaki automobil, ali niko ne može znati koji će biti proveravan a koji ne. Mogu li poneti hranu za bebu? Da, do 2 kg, ako je u fabrički zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži. Mogu li uneti veće količine hrane? Dozvoljeno je do 10 kg hrane bez mesa i mleka, ali veće količine mogu dovesti do detaljnijih kontrola. Šta ako imam više cigareta nego što je dozvoljeno? Moguća je zaplena i novčane kazne.