Stroga pravila za ulazak u Grčku - evo šta smete u gepek, a šta će vam carinici odmah baciti

Postoje ograničenja za hranu, cigarete i alkohol

 
Autor:  Milica Krstić
27.05.2026.09:52
Ako putujete u Grčku ove sezone, važno je da znate osnovna pravila o unosu hrane, jer na granici mogu da postoje stroge kontrole i ograničenja koja mnogi putnici često zanemare.

U Grčku je zabranjen unos mesa, mleka i mlečnih proizvoda. To znači da na more u Grčku ne možete nositi viršle, šnicle, šunku, sir, mleko, jogurt, pavlaku...

Takođe nije dozvoljeno nositi kuvana i pržena jela i kvarljive namirnice. Granični službenik ima pravo da vam ove namirnice oduzme i baci.

U Grčku je zabranjen unos mesa, mleka i svih proizvoda životinjskog porekla. To znači da ne možete nositi: meso, kobasice, viršle, šnicle; šunku, paštetu, salame, mleko, sir, jogurt, pavlaku, kuvana i pržena jela, kvarljive namirnice. Granični službenik ima pravo da ove proizvode odmah oduzme i uništi - navodi Grčka info na Tiktoku.

Evo šta je dozvoljeno

Dozvoljeno je poneti do 5 kg svežeg voća i povrća, osim krompira.

- Do 2 kg mleka u prahu za bebe, do 2 kg gotove hrane za bebe ili posebne medicinske potrebe, do 2 kg hrane za kućne ljubimce. Dozvoljeno je nositi namirnice koje se ne kvare, kao što su pirinač, testenina, keks, čokolada, konzerve, kečap, sosovi, upakovani sokovi i voda, sve dok ukupna vrednost ne prelazi 300 evra, odnosno 150 evra za putnike mlađe od 15 godina - objašnjavaju.

Ovo pravilo odnosi se na robu za ličnu upotrebu, a ne na robu namenjenu prodaji.

Dozvoljene količine alkohola za ličnu upotrebu

Putnici iz zemalja koje nisu članice EU, poput Srbije, mogu uneti sledeće količine alkoholnih pića u Grčku: -4 litra blagog vina -16 litara piva Pored toga, dozvoljeno je uneti jednu od sledećih kombinacija: -1 litru jakog alkoholnog pića sa preko 22% alkohola (npr. votka, džin) -Ili 1 litru alkohola s najmanje 80% alkohola -Ili 2 litre pojačanog vina (šeri, porto) ili penušavog vina Ove količine se mogu međusobno kombinovati, ali ne smeju biti prekoračene u okviru svake kategorije.

Koliko cigareta može da se prenese preko granice u Grčku?

Grčka primenjuje strože limite za unos duvanskih proizvoda prilikom ulaska kopnom te je dozvoljen unos: - 40 cigareta ili - 20 cigarilosa ili - 10 cigara ili - 50 grama duvana. Možete kombinovati ove proizvode, ali ukupna količina ne sme prelaziti dozvoljene limite.

Često se u javnosti špekuliše sa cifrom od 800 cigareta. To jeste tačna cifra ali važi za putnike iz EU zemalja. Za putnike koji ulaze u Grčku van EU zemalja, a to je naš prostor (Srbija, Bosna i Hercegovina, Severna Makedonija) dozvoljen broj je 40 cigareta - 2 pakle po punoletnom putniku. Maloletnicima je zabranjeno da prenose duvan i alkohol.

Ostale važne informacije za putnike

Ograničenja važe po putniku, ne po vozilu.

Roba bez prijave može vredeti do 300 EUR po osobi (150 EUR za mlađe od 15 godina) Neprijavljivanje skupih uređaja (laptop, fotoaparat) uglavnom se toleriše, ali može izazvati probleme pri izlasku iz zemlje

Gotovina veća od 10.000 EUR mora biti prijavljena prilikom prelaska granice

Sezonska iskustva turista sa graničnim kontrolama

Na osnovu višegodišnjeg iskustva, najintenzivnije kontrole vrše se početkom sezone, dok još uvek ne počnu velike gužve. Po učestalosti poruka koje nam pratioci šalju, to jeste tako, ali taj utisak ne sme da vas zavara, jer ima kontrole i tokom najveće sezone, tj. gužve. Tako da je naš savet da se uvek pridržavate pravila i nećete imati neprijatnosti i stres prilikom prelaska granice.

Da li se isplati nositi hranu iz Srbije u Grčku?

Iako putnici često nose hranu radi uštede, cene proizvoda u grčkim supermarketima, naročito u lancu Lidl, nisu znatno više nego u Srbiji. - Voda i lokalni sokovi su često jeftiniji u Grčkoj. Flašica vode ima zakonom ograničenu cenu i kreće se do 60 centi po maloj ili 1\,5eur za ceo paket vode od 6l. - Voće i povrće koštaju približno isto kao u Srbiji. - Na pijacama i u lokalnim prodavnicama može se naći kvalitetno i povoljno meso\, mlečni proizvodi i sveže namirnice Umesto svežeg mesa i kuvanih jela, možete poneti više testenine, pirinač i slične proizvode

Najčešća pitanja (FAQ)

Da li mogu uneti domaću pršutu ili sir? Ne, unošenje mesa i mlečnih proizvoda iz zemalja van EU u Grčku je zabranjeno. Da li se proverava svaki automobil? Kontrole su selektivne, i ne možemo reći da se proverava baš svaki automobil, ali niko ne može znati koji će biti proveravan a koji ne. Mogu li poneti hranu za bebu? Da, do 2 kg, ako je u fabrički zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži. Mogu li uneti veće količine hrane? Dozvoljeno je do 10 kg hrane bez mesa i mleka, ali veće količine mogu dovesti do detaljnijih kontrola. Šta ako imam više cigareta nego što je dozvoljeno? Moguća je zaplena i novčane kazne.

Iako grčki graničari često zažmure na jedno oko i nisu do sada pravili probleme za mala prekoračenja od pravila, pola pakle cigareta više od dozvoljenog, sendvič koji jedemo usput i slično, savetujemo vam da se ipak pridržavate pravila i propisa i ne premašujete dovoljene količine. Cene su skoro iste kao u Srbiji, a neke namirnice su i povoljnije, stoga zaista nema razloga rizikovati živce, vreme i novac na granici, na putu ka moru.

"Vlada duh zajedništva, svi smo se sprijateljili" Vernici od zore čekaju da se poklone pred Pojasom Presvete Bogorodice: Ne pada nam teško (VIDEO)
Foto: Alo!

"Vlada duh zajedništva, svi smo se sprijateljili" Vernici od zore čekaju da se poklone pred Pojasom Presvete Bogorodice: Ne pada nam teško (VIDEO)

10:00 | 0
Srpkinja pozvala dečka da prespava ko nje, a ono što je uradio je zgrozilo celu Srbiju: "Kada sam mami ispričala šta sam zatekla, zgadio joj se život"
Foto: Shutterstock | shutterstock

Srpkinja pozvala dečka da prespava ko nje, a ono što je uradio je zgrozilo celu Srbiju: "Kada sam mami ispričala šta sam zatekla, zgadio joj se život"

09:52 | 0
"Ne pada nam teško, svi živimo za ovo!" Građanka od pet ujutru čeka da se pokloni Pojasu Presvete Bogorodice, redovi su kilometarski
Alo!

"Ne pada nam teško, svi živimo za ovo!" Građanka od pet ujutru čeka da se pokloni Pojasu Presvete Bogorodice, redovi su kilometarski

09:32 | 0
Ovo nema niko u regionu, samo Srbija će dobiti: Otvara se Centar za multiplu sklerozu i srodne bolesti
Foto: Shutterstock | Shutterstock

Ovo nema niko u regionu, samo Srbija će dobiti: Otvara se Centar za multiplu sklerozu i srodne bolesti

09:16 | 0
Pčelari trljaju ruke: Bagrem ove godine doneo med za pamćenje
FOTO:RINA | Rina

Pčelari trljaju ruke: Bagrem ove godine doneo med za pamćenje

07:09 | 0
„Čekala sam pet sati, ali kada sam prišla Časnom pojasu kao da je sav teret nestao“
Alo

„Čekala sam pet sati, ali kada sam prišla Časnom pojasu kao da je sav teret nestao“

06:00 | 0
Pakleni dan pred nama: Srbija će se pržiti na 34 stepena, a evo kada stiže predah
Ilustracija

Pakleni dan pred nama: Srbija će se pržiti na 34 stepena, a evo kada stiže predah

06:00 | 0
Japanac koji radi u Alo! osvojio nagradu: Naš Joca zabeležio fotografiju koja je potresla region
alo | Vladimir Marković

Japanac koji radi u Alo! osvojio nagradu: Naš Joca zabeležio fotografiju koja je potresla region

06:00 | 0
Voda stiže u Čačak i okolne opštine: Kvar na "Rzavu" je otklonjen
Vojska Srbije

Voda stiže u Čačak i okolne opštine: Kvar na "Rzavu" je otklonjen

00:15 | 0
Četiri trake se potpuno zatvaraju! Od sutra velika izmena na Obrenovačkom putu!
Foto: Shutterstock/ TTstudio

Četiri trake se potpuno zatvaraju! Od sutra velika izmena na Obrenovačkom putu!

23:42 | 0

